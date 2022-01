Il Friuli in edicola, venerdì 28 gennaio 2022

Serve più formazione per essere sicuri - INFORTUNI SUL LAVORO. Il parere del massimo esperto in regione dopo il tragico incidente al giovane Lorenzo Parelli: precarietà, preparazione insufficiente e scarsi controlli favoriscono gli incidenti

L’ incidente mortale del quale è rimasto vittima il dicottenne Lorenzo Parelli ha scosso profondamente gli animi dei friulani e pone agli esperti un quesito molto chiaro: cosa fare perché ciò che è accaduto a Lauzacco (e vale in generale per le morti bianche) non si ripeta? Abbiamo posto la domanda a Bruzio Brisignano, formatore e tra i massimi esperti in regione di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Antidoto culturale - I SOLITI INCIDENTI. Il fatto che certi infortuni si ripetano, anche tra i lavoratori con maggiore esperienza, spiega quanto sia essenziale insistere con l’aggiornamento costante sulla sicurezza



Il mondo del lavoro cambia. Ecco perché la formazione sulla sicurezza deve essere costante. Luigi Pischiutta, presidente della sezione dell’Associazione nazionale lavoratori e mutilati sul lavoro (Anmil) di Udine lo ripete di continuo.

In Paritetica poche parole e molti fatti - AUTONOMIA REGIONALE. A sei mesi dall’insediamento della Commissione guidata da D’Orlando, sono diversi i risultati già ottenuti e numerosi i dossier da affrontare nei prossimi mesi

In appena sei mesi, senza clamore, ha sciolto nodi rimasti irrisolti da anni e affrontato il tema dell’autonomia e dei rapporti tra Stato e Regione in maniera innovativa. La ‘nuova’ Commissione paritetica guidata dalla giurista friulana Elena D’Orlando traccia un primo bilancio della propria attività.

Salvate il Tagliamento! - LA PRIORITA’. Riesplode la polemica, ma uno studio pubblicato su una rivista internazionale, conferma l’importanza di tutelare il fiume. E il Pnrr incombe

Il fronte sul Tagliamento si è riaperto. Sarà colpa della montagna di soldi del Pnrr che si profila all’orizzonte, sarà che la memoria è corta, fatto sta che casse di espansione e traversa di Pinzano, sono indicate come soluzione nell’aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni, approvato il 21 dicembre scorso dall’Autorità di bacino delle Alpi orientali.

Covid, le regole per test, quarantene e isolamenti - QUANDO E DOVE fare i tamponi e come regolarsi in caso di positività

Con l’ampia diffusione della variante Omicron, che ha fatto impennare i contagi Covid, è bene ricordare le regole per tamponi, quarantene e isolamento.

Marionette e burattini uniranno il mondo - PEOPLE & PUPPETS è il titolo della mostra itinerante che dal 2019 ha già visitato 22 Paesi e da sabato 29 sarà ospite del Centro ‘Aldo Moro’ di Cordenons: l’attività internazionale dell’Unima come simbolo di pace, dialogo e convivenza

Le storiche marionette di Vittorio Podrecca, oggi in parte esposte nel centro internazionale a lui dedicato, a Cividale, col Teatro delle meraviglie di Maria Signorelli; le tante rassegne a tema sul teatro di figura organizzate dal Cta di Gorizia e i contributi dell’Arlecchino Errante di Pordenone; le creature animatroniche ideate e utilizzate dall’attrice e regista monfalconese Marta Cuscunà, arrivate anche alla Tv di Stato: sono tutte testimonianze dell’attenzione della nostra regione nei confronti di marionette e burattini.

Persi nello spazio come negli Anni ’70 - IL TESTAMENTO DEGLI ARCADI è un progetto musicale - band, cd, testi e immagini - ideato dal chitarrista rock friulano Alessandro Seravalle e ispirato allo storico telefilm ‘Spazio 1999’

Il 13 settembre 1999, la luna esce dall’orbita per vagare nello spazio libero, portando alla deriva in una specie di Odissea senza fine gli occupanti umani della sua colonia. I più ‘attempati’ avranno riconosciuto il ‘tema’ di Spazio 1999, telefilm britannico di culto, trasmesso in un’Italia ancora in bianco e nero a partire dal 1976: un altro anno difficile, specie qui.

Un altro gennaio da incubo - NEGLI ULTIMI 9 ANNI il primo mese dell’anno per l’Udinese non è mai stato esaltante. Ma solo in altre due occasioni è stato peggiore di questo

La ripresa delle gare dopo le soste è sempre problematica, diventa per tutti un’incognita. Figurarsi dopo una pausa lunga come quella natalizia, quando poi al ritorno in campo bisogna fare anche i conti con le distrazioni date dalle voci di mercato. Se poi ci si mette anche il Covid... si arriva a situazioni come quelle verificatesi a inizio anno, con squadre colpite da focolai che hanno chiesto il rinvio delle gare e/o si sono trovate costrette a scendere in campo con il potenziale drasticamente danneggiato. Naturali, quindi i ricorsi e controricorsi che lasciano punti interrogativi anche sulla classifica.

