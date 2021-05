Il Friuli in edicola, venerdì 28 maggio 2021

È crisi ma non lasciano la nave - COMUNITÀ STRANIERE. Sono oltre 108 mila i cittadini di altre nazionalità residenti in Fvg, in lieve aumento. La crescita più impetuosa la registra la componente bengalese nell’Isontino

La popolazione straniera in Friuli Venezia Giulia cresce ancora, seppur di poco segno e chi arriva da noi tende a integrarsi in maniera permanente: secondo le stime dell’Istat risulta che l’aumento, censito al primo gennaio 2021, era di 873 persone in più. In totale parliamo di oltre 108 mila residenti. In base al report sulla popolazione straniera residente redatto dalla Regione dal quale abbiamo attinto i dati citati di seguito (aggiornato al primo gennaio 2020), l’incidenza di immigrati sale al 9,2%, valore identico al Trentino Alto Adige e di poco superiore alla media nazionale che si attesta sull’8,8%. Sebbene la maggior parte degli stranieri risieda nelle provincie di Udine e Pordenone, i numeri indicano un afflusso più consistente in provincia di Gorizia, tanto che l’incidenza della popolazione straniera su quella complessiva sale al 10,8%.



Nell’anno del Covid è boom di rimesse

Zone industriali piene di cantieri

Un polo della cinematografia

Corpi che comunicano

Ecco come si combatte la zanzara tigre

Funziona la didattica a distanza... siderale

Gli eredi dell’Europa dopo la pandemia

Un anno buttato, salvezza a parte

. Le comunità deglihanno spedito in patria, solo nel 2020, oltre 125 milioni di euro. Negli ultimi 7 anni la crescita è stata del 64%, percentuale fra le più alteCon la pandemia siamo diventati tutti, per lo meno la maggior parte di noi, un po’ più formiche, inclusi i cittadini di origine straniera. All’aumento dei risparmi registrato nel 2020, comprovato dall’aumento delle giacenze medie sui conti correnti degli italiani, fa da contraltare la crescita delle rimesse degli immigrati verso i Paesi d’origine. A certificare il fenomeno è stato lo studio realizzato dalla(istituto di ricerca creato dalla Cgia di Mestre) sulla base dei dati della. Il consorzio Cosef nonostante la pandemia approva un bilancio in salute:e una ricca agenda di lavori infrastrutturaliUn margine operativo Ebit dell’8,8% e un risultato netto pari a 200.287 euro, con un patrimonio netto di 9.473.589 euro e la distribuzione di un valore aggiunto sul territorio pari a 1.292.273 euro. Sono alcune delle cifre del bilancio 2020 del. Si intensifica, grazie alla, la collaborazione tra le diverse realtà che si occupano di preservare e promuovere il patrimonio filmicoSta prendendo forma un polo friulano della cinematografia. Tra i passi concreti, quello ospitato dallain occasione della visita del presidente della, grande sostenitore di questo obiettivo.. Alla Galleria Spazzapan la mostra con le opere fotografiche di Vera Lehndorff e Holger Trülzsch completa l’offerta espositivaDebutta alla Galleria Regionale d’Arte contemporanea “Luigi Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo “Behind the Appearances”, mostra organizzata da Erpac Fvg composta da opere fotografiche di- Con l'avvio della bella stagione sale anche l’, le cui punture procurano gonfiori e irritazioni persistenti e doloroseCon l’arrivo della bella stagione inizia anche l’allerta per la zanzara tigre. “Questo insetto, il cui nome scientifico è Aedes albopictus, si è diffuso negli ultimi trent’anni, arrivando a costituire un serio motivo di preoccupazione sanitaria e ambientale”, spiega il dottor, già direttore SC Igiene e sanità Pubblica dell’Ass Triestina, medico epidemiologo e specialista in Igiene e Medicina Preventiva.. Intere generazioni di allievi hanno pagato più di altre la congiuntura del distanziamento. Però, dove la Dad è stata applicata alle tecnologie ha dato risultati sorprendenti“Non puoi aspettarti di vedere al primo sguardo. Osservare è per certi versi un’arte che bisogna apprendere”. Questa frase di, astronomo del Settecento, è davvero appropriata per sintetizzare un progetto pionieristico dell’, realizzato con la didattica a distanza (Dad) nei mesi di lockdown. Partiamo dalla materia trattata.celebra la 30a edizione con un programma doppio: da un lato la novità ‘under 30’a fine giugno, dall’altra il tradizionale festival multidisciplinare, spostato come nel 2020 a fine estate. “Dopo quest’anno, c’è necessità di una nuova giovinezza”Se a 30 anni si è ancora considerati ‘giovani’, il Mittelfest – che quest’anno celebra tre decenni di attività – punta davvero sulle nuove generazioni e sul ruolo che avranno gli ‘eredi’ dopo la pandemia. Il rinnovamento di questo ‘mondo nuovo’ è al centro delle riflessioni della 30a edizione del festival, diretto da, lui stesso ‘giovane’ ed erede della tradizione teatrale, drammaturgo e regista al primo anno in Friuli.: I 40 punti sono il ‘minimo sindacale’ di una squadra piena di insufficienze, che ha fallito in difesa e segnato pochissimo, anche se c’è l’alibi di una serie infinita di infortuni pesanti., certo, ma non basta per… salvare un anno partito con ben altri presupposti. Gli infortuni hanno avuto la loro parte, certo, ma in generale la squadra sembra essersi limitata a svolgere il compitino, come l’allievo (non) diligente che raggiunge la sufficienza risicata – anche per demeriti altrui – ma “potrebbe fare di più”. Più dei 40 punti, dei, del record europeo di rigori causati.