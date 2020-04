Il Friuli in edicola, venerdì 3 aprile 2020

Pasqua speciale da vivere assieme ai propri cari - “ANDARE A MEMORIA”. È questo il consiglio di don Rizieri De Tina, per vivere la Settimana Santa in modo ancora più profondo e interiore. Non si può partecipare ai riti collettivi, ma anche in questa occasione si deve restare a casa per il bene di tutti

È una Settimana Santa del tutto speciale quella che trascorriamo quest’anno. Ce la racconta giorno per giorno don Rizieri De Tina, vicario della Forania di Nimis, che con la sua fede e la sua saggezza ci spiega come vivere questa esperienza in modo positivo per noi e per i nostri cari.

Colombe a domicilio per battere l’epidemia - IL PRANZO. In una Pasqua completamente stravolta è possibile, comunque, sedersi a tavola secondo tradizione. E dare una mano a commercianti e ristoratori locali



Il Covid-19 ci costringe a cambiare le nascite

La solidarietà è di casa

La gratitudine è una pizza calda

Violenti sotto controllo

L’emergenza della burocrazia

Così la casa diventa un ufficio

Sì, viaggiare, ma solo come Salgari

Il teatro è già pronto a cambiare

Creare una rete che sostenga da un lato le piccole imprese associate, dall’altro il territorio e le famiglie. Perché la Pasqua sia comunque un momento di festa per tutti. E’ questo l’obiettivo delle Associazioni di categoria di Udine, che hanno dato vita a un sistema on line di vendite a domicilio. Anche il Comune di Pordenone si è organizzato con un servizio di spesa e medicinali direttamente a casa.. Meno accessi ‘inutili’ ai pronto soccorso e ridotti gli ingressi ai reparti di ostetricia: così durante l’epidemia mamme e neonati stanno più tranquilliNell’occhio del ciclone ci sono i medici, gli infermieri, i volontari che affrontano in prima linea un’emergenza sanitaria mai vista prima. Nelle retrovie ci siamo noi, cittadini comuni, cui si chiede di resistere sopportando un periodo di reclusione forzata e preparandosi al meglio alle conseguenze della pandemia. In mezzo ci sono tutti coloro che continuano a portare avanti la propria vita lavorando, assistendo, sostenendo gli altri in questo difficile momento.. I friulani fanno a gara per dare alloggio al personale sanitario al lavoro nei reparti, per evitare che debba tornare nella propria abitazione. E nessuno chiede un soldoTutti siamo consapevoli dello sforzo in corso nei nostri ospedali per curare gli ammalati, tutti conosciamo gli sforzi e i sacrifici del personale al lavoro nelle corsie e quanti siano i medici e gli infermieri che hanno contratto il virus durante il lavoro. Per molti di loro restare lontani dai propri casi diventa un peso ulteriore, ma una scelta quasi obbligata. Anche Massimo Simonetti, infermiere in servizio nel reparto di medicina d’urgenza a Udine, al pari di molti altri suoi colleghi, non voleva tornare a casa al termine del turno di lavoro. La preoccupazione era di non far correre pericoli ai suoi cari.. I mille modi trovati da cittadini e aziende friulane per dire ‘grazie’ ai medici e agli infermieri in prima linea nella lotta al coronavirusUn anonimo benefattore che fa arrivare, dal panificio, le brioche per una dolce pausa a metà mattina, oppure la solidarietà degli infermieri degli altri reparti che ordinano la pizza per un pasto veloce anche per i colleghi e per i medici in prima linea. O, ancora, la disponibilità, immediata e puntuale, di molte piccole aziende del territorio, ferme per decreto, che mettono a disposizione quanto in loro possesso, momentaneamente inutilizzabile, per la sicurezza del personale impegnato a salvare vite umane.. Circolari del ministro e del capo della polizia hanno elevato il livello di attenzione sui casi di violenza domestica. Verificati tutti i casi già noti e monitoraggio costanteLe misure adottate dal Governo ci obbligano a restare chiusi in casa, suscitando non pochi timori per i casi di violenza domestica. L’attenzione è cresciuta tanto che dal ministero dell’Interno sono state diramate circolari in materia.. Corsa contro il tempo di aziende e consulenti del lavoro per ottenere gli ammortizzatori sociali, ma l’Inps non ce la farà a pagare entro il 15 aprileMigliaia di persone nella nostra regione - si stima siano oltre 50mila i possibili beneficiari - attendono di capire se e quando riceveranno i soldi della Cassa integrazione, ma a giudicare da cosa è successo in questi giorni nel sito dell’Inps c’è poco da essere ottimisti.: è la modalità lavorativa imposta dall’emergenza sanitaria. Ecco i consigli per adattare le abitazioni per coniugare efficienza e confortIl consumatore Da alcune settimane la situazione sanitaria contingente ha costretto l’Italia intera a cambiare radicalmente abitudini di vita per adeguarsi alle priorità di salute pubblica. Tra i cambiamenti spicca quello che è stato un vero balzo in avanti nell’utilizzo delle nuove tecnologie.- Aè attiva dal 1986 l’unica associazione in Italia dedicata al prolifico scrittore, tra i padri del romanzo d’avventura, primo ‘viaggiatore virtuale’, capace di creare mondi lontani senza mai lasciare la sua abitazioneEsattamente 100 anni fa veniva pubblicata la raccolta in volume di uno dei suoi titoli più famosi, Le tigri di Mompracem. Tra i padri del romanzo d’avventura in Italia, e non solo, Emilio Salgari (Verona 1862-Torino 1911) fu soprattutto un “viaggiatore virtuale”, creatore di mondi fantastici e inventore di oltre mille personaggi – alcuni dei quali, come Sandokan, icone anche a decenni di distanza grazie al potere del piccolo schermo – senza però mai spostarsi da casa. O quasi., presidente del CSS - Teatro stabile di innovazione del Fvg, anticipa le prossime ‘mutazioni’ del settore: “La stagione ‘virtuale’ diventerà una ruotine anche in tempi normali”Nulla sarà più come prima, ormai lo abbiamo capito, e la situazione è ancora più ‘sospesa’ per un settore come il teatro, che senza il pubblico non può sopravvivere a lungo. Chi ha già comprato biglietti per spettacoli cancellati, è tutelato almeno dal punto di vista economico dal decreto del Presidente del Consiglio 18/2020, che all’articolo 88 spiega come e chi può chiedere il rimborso, attraverso l’emissione di un voucher di pari importo presentando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo), un’istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

