Meglio studiare anche per scegliere la scuola - DOPO LE MEDIE. I ragazzi hanno molte opzioni a disposizione, ma per capire quale sia la scuola più adatta devono darsi da fare. Con i genitori al loro fianco

Dimmi quale scuola superiore scegli e ti dirò cosa farai da grande. La scelta di quali studi seguire, dopo la scuola dell’obbligo, è destinata a creare un solco indelebile lungo il quale muoversi verso il mondo del lavoro. E’ altrettanto ovvio che i giovani non vadano lasciati soli davanti a questa scelta, ma vadano accompagnati e sostenuti...

La strada giusta per le superiori - NON PERDERE L'ORIENTAMENTO. Per molte famiglie si avvicina la data per decidere dove iscrivere i propri ragazzi dopo la terza media. I consigli dell'esperta su cosa fare per compiere una scelta il più consapevole possibile



Natale firmato dalle Pro Loco

Nuovi donatori sotto l’albero

Il Natale più trendy: fatto a mano e a km0

Immagini di un passato ancora presente

Ricordo di artista votata alla sperimentazione

Poesia e rock contro la pandemia

Scegliere quale percorso seguire alle superiori non è facile, ma oggi studenti e famiglie hanno a disposizione molti strumenti innovativi per valutare attentamente cosa fare.. Il tradizionale “Giro Presepi”, una mostra delle più belle Natività e il concorso con le scuole: ecco le iniziative che coinvolgono tutta la regioneSi alza il sipario su “Presepi Fvg - La tradizione che prende forma”, il contenitore degli eventi natalizi del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia.. La sezione Afds di Cussignacco addobba anche quest’anno l’albero in piazza augurandosi l’aumento dei volontari. I giovani già attivi, però, fanno ben sperareManuela Nardon è la prima donna presidente della sezione di Cussignacco e ha raggiunto il vertice nel 2016 da quando il socio Roberto Flora è divenuto il numero uno dell’Afds provinciale.. A Udine il temporary shop ‘Compra in bottega’ di Confartigianato è la vetrina di 28 aziende locali che propongono le proprie creazioniC’è chi si prepara per tempo e durante tutto l’anno compila una lista con le idee più adatte per fare felice ciascuna persona cara. E c’è chi arriva all’ultimo momento, con l’acqua alla gola per mettere qualcosa sotto l’albero.ha allestito a Udine una mostra con 50 scatti di fotografi che hanno raccontato gli avvenimenti principali della nostra regione negli Anni ‘60-‘70, tra cronaca, ospiti speciali e soprattutto tanti frammenti di quotidianitàUn passato ancora vicino nel tempo, ma già fissato nella storia: quello che coincide col riconoscimento della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia, la creazione della Provincia di Pordenone e dell’Università di Udine.celebrata a 10 anni dalla scomparsa anche con un’indagine sul Comitato DarsDieci anni fa si spegneva prematuramente l’artista Isabella Deganis, intellettuale dalla visione complessa e unitaria della cultura e dell’arte.pubblica il nuovo album solista ‘Wars for nothing’, nato e sviluppato durante i lockdown. Un cantautore-scrittore-viaggiatore che racconta in inglese questi tempi duri e la volontà di rialzarsiLa musica, come la letteratura, non è una scelta casuale o provvisoria, ma della vita e per la vita intera. Se un artista di solito porta nelle sue canzoni una parte del vissuto e una parte della sua capacità di trasmetterlo agli altri, Mario Iob ha alle spalle l’equivalente di una decina di vite diverse da raccontare, mettendosi a nudo davanti al pubblico.