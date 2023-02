Il Friuli in edicola, venerdì 3 febbraio 2023

Limite difficile da superare – I centenari sono un modello straordinario di invecchiamento in salute, perché spesso muoiono senza aver mai avuto patologie croniche importanti.

Un piccolo esercito di friulani e triestini ha superato la soglia dei 110 anni di età. Secondo l’Istat, al primo gennaio 2022, i super centenari erano addirittura 28. “Sono i nati - spiega Alessandro Cavarape, direttore della scuola di specializzazione in Geriatria dell’Università del Friuli - negli Anni '10 e '20 del secolo scorso. Hanno superato due guerre mondiali, patito la fame e le malattie. Però - continua il direttore -, hanno vissuto gli Anni '50, il boom economico, un grande miglioramento delle loro condizioni”.

La mappa del voto - Il 2 e 3 aprile cittadini chiamati anche a rinnovare 22 amministrazioni comunali.

E' ormai completa la mappa del voto i prossimi 2 e 3 aprile. Oltre al rinnovo dell’amministrazione regionale, infatti, diversi Comuni sono giunti alla loro scadenza naturale. A questi, poi, si sono recentemente aggiunti altri in cui i sindaci, per diversi motivi, hanno interrotto il mandato, portando l’amministrazione a elezioni anticipate. Così, in 22 Comuni gli elettori troveranno due schede, una per la Regione e una per il proprio ente locale.

Resta chiusa la Casa degli studenti di Udine - Gli universitari chiedono di poter abitare in centro e di avere a disposizione alloggi pubblici.

Dal 2017 la storica Casa dello studente di viale Ungheria, l’unico studentato pubblico in centro a Udine, è chiusa. La Regione, proprietaria dell’immobile che ospitava 270 studenti, non ha neanche cominciato i lavori di ristrutturazione. “Ci era stato detto – spiega la presidente del Consiglio degli studenti, Francesca Corte - che sarebbe stata pronta nel 2022, ma al momento non è stata fissata nessuna nuova data d'inizio lavori”.

Un tesoro svelato - Ad Aquileia apre alle visite la Domus di Tito Macro, una delle più vaste dimore romane nel Nord Italia.

Un tesoro della Aquileia romana si svela finalmente al pubblico e apre un nuovo capitolo sulla città fondata nel 181 a.C.: è la Domus di Tito Macro, una delle più vaste dimore di epoca romana rinvenute nel Nord Italia, aperta da pochi giorni. La domus, nell’area archeologica dei fondi Cossar, vicino a piazza Capitolo, copre una superficie di 1.700 metri quadrati e si estende per circa 77 metri in lunghezza e 25 in larghezza, tra due strade lastricate della città, all’interno di uno degli isolati meridionali della colonia.

Majanese per sempre - Il comandante dei Carabinieri Silvano Michielin va in pensione. Molti scommettono sul suo impegno nelle associazioni oltre che come futuro nonno.

Il comandante di stazione dei Carabinieri, al pari di sindaco, farmacista e parroco, è sempre stata una figura di riferimento nei nostri paesi. C’è sempre, qualunque cosa accada, qualunque sia la manifestazione o l’anniversario, per non parlare delle emergenze e dei problemi da risolvere.

Tre motivi per vedere Sanremo - All’Ariston da martedì 7, la nostra regione sarà ben rappresentata.

Tutti ne parlano, spesso male, ma poi lo seguono. Il Festival della canzone italiana sarà anche una gigantesca macchina dalla durata infinita (cinque giorni: troppi). E l’unico momento dell’anno in cui i discografici nazionali hanno qualche sussulto. Però negli ultimi 20 anni ha più sorpreso che deluso: inutile prenderci in giro. Ed è stato il trampolino di lancio o il punto d’arrivo anche per artisti della nostra regione.

A Collina sono solo cavoli loro - La riscoperta di un ortaggio antico ha unito un'intera comunità ai piedi del monte Coglians.

L’avventura è partita da un pugno di semini neri sparpagliati su un fazzoletto di terreno. Poi la superficie è aumentata. Il risultato finale è il ripristino della coltivazione del cavolo cappuccio sotto la protezione del monte Coglians, che con i suoi 2.780 metri è la cima più alta della regione. Fondamentale è il microclima fatto di sbalzi consistenti di temperatura tra il giorno e la notte.

