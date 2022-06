Il Friuli in edicola, venerdì 3 giugno 2022

Fame di energia. Nel 2021 in Fvg installato più fotovoltaico che nei venti anni precedenti, mentre stanno arrivando altri progetti per la costruzione di nuovi parchi a terra.

Ora che il governo ha puntato con decisione allo sfruttamento del sole, anche nella nostra regione è scoppiata la battaglia dei parchi fotovoltaici. Si fanno ricorrenti le notizie sull’accaparramento di terreni agricoli da parte di società specializzate che bussano alla porta di imprese agricole proponendo con-tratti vantaggiosi, per cedere in affitto i terreni dove realizzare impianti, almeno in teoria, ispirati all’agri-fotovoltaico.

I gelati d’autore diventano salati - CONSUMI. Dai laboratori artigianali alle grandi catene, l’inflazione dovuta alla guerra non fa sconti a nessuno e i gelatieri sono costretti a ritoccare i listini.

Con i primi caldi arriva anche la voglia di gelato. Ma quest’esta-te si rischia un retrogusto amaro. In Friuli (e non solo), per i gelatieri la corsa verso l’alto dei prezzi del-le materie prime e delle bollette rende più cari anche i prezzi al cliente, arrivando in alcuni casi a sfiorare i 2 euro a pallina.

La cantina mette il turbo - SESTO AL REGHENA. La cooperativa vinicola di Ramuscello e San Vito festeggia 60 anni di attività superando i 13 milioni di fatturato, avviando nuovi investimenti e conquistando la vetrina del Giro d’Italia

Sarà un’annata da ricordare quella del 2022 per la Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito. Non solo perché raggiungerà il traguardo delle 60 vendemmie (la ‘festa’ è fissata per sabato 11 giugno), ma anche perché verranno superati i 13 milioni di euro di fatturato (3,5 milioni in più rispetto all’anno precedente) e i 100mila quintali di uve raccolte nei 750 ettari dei 158 vignaioli soci.

Innamorarsi della matematica - UDINE. Cism e Ardis, con il sostegno della Fondazione Friuli, organizzano un corso sulla scienza applicata allo sport per 60 studenti dei licei cittadini.

Far innamorare i giovani delle materie scientifiche, alla vigilia della scelta dell’università a cui iscriversi, è l’obiettivo dell’iniziativa, realizzata dal Cism, Centro internazionale di scienze meccaniche, in collaborazione con l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis) e con il sostegno della Fondazione Friuli.

Il Patriarcato raccontato come un kolossal - UN REGNO TRA LA TERRA E IL CIELO è un volume (di grandi dimensioni) che racconta i 15 secoli della Patria affiancando la ricerca storica a un ricchissimo apparato di illustrazioni con una tecnica originale.

La mitica aquila d’oro su campo azzurro, simbolo del Friuli e tra i più antichi vessilli d’Europa, campeggia sulla copertina di un volume originale sin dal formato (più ‘da tavolino’ che da lettura tradizionale), edito da L’orto della cultura di Pasian di Prato. Un regno tra la terra e il cielo (sottotitolato: L’avvincente storia dell’ascesa e della caduta del Patriarcato di Aquileia) non è una pubblicazione scientifica né un romanzo, ma “un libro da aprire e chiudere mille volte trovando sempre nuovi spunti di riflessione”.

Grandi numeri, ma non grandissimi - ‘CREMONINI STADI’ inaugura la stagione dei grandi eventi all’aperto dopo due anni di stop e restrizioni, ma per ora la cifra massima sono i 28 mila di Lignano

Dopo i rinvii del 2020 e del 2021, finalmente tornano i grandi eventi: quelli senza il ‘conteggio’ degli spettatori, se non in base alla capienza della location. Rimandato già due volte, giovedì 9 allo stadio ‘Teghil’ di Lignano è atteso il tour di uno dei cantautori italiani più amati, Cesare Cremonini, che per celebrare i suoi primi 20 anni di carriera ha scelto un tour intitolato non a caso Stadi 2022.

