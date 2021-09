Ventimila lavoratori hanno pagato di persona - INVALIDI SUL LAVORO. Negli anni sono stati fatti importanti passi avanti nel reinserimento occupazionale, ma non basta. Ancora oggi le quote di riserva nelle assunzioni non sono rispettate, soprattutto dagli enti pubblici

Le paralimpiadi, da quando sono state istituite, hanno avuto un rilevante impatto sociale: hanno tolto il velo su una parte della nostra comunità che aveva timore a mostrarsi, che nascondeva il proprio handicap e che la società stessa non si impegnava a sufficienza a reinserire. Nella nostra regione sono ben 20mila gli invalidi per lavoro, coloro che cioè nell’ambito della propria professione hanno subito un incidente o hanno maturato una malattia che ne ha compromesso le normali funzioni.

Le pietre dello scandalo - CORDENONS. La corsa elettorale nel comune del Friuli occidentale si gioca sulla gestione di piccole e grandi opere pubbliche trascurate da tempo, dai marciapiedi al vecchio cotonificio



La battaglia del Tagliamento

Compleanno in mostra

Consapevolezza: la prima arma contro la droga

Settembre, un mese da bollino rosso

Caldaie sicure aspettando il freddo

Jacum dai Zeis, il primo ‘influencer’

Aquileia all’Unesco: “Riconoscere l’Opera”

Lettere di un padre alle figlie, ma con ironia

Tanti giovani per dimenticare De Paul

Avventure in costume d’epoca

È corsa a quattro a Cordenons, il settimo comune della regione per numero di abitanti. L’attuale sindaco,, si candida per un nuovo mandato e guida la coalizione del centrodestra nella linea della continuità.. I candidati del Comune della Bassa, snodo centrale del territorio, affrontano tre sfide importanti: la sicurezza del fiume, il consolidamento dell’ospedale e la nuova linea ferroviariaÈ corsa a tre per la poltrona di sindaco a Latisana, comune di più di 13.000 abitanti con 155 candidati alle amministrative. La situazione è resa più complessa dal fatto che il sindaco in carica,, da alcuni mesi è impossibilitato a svolgere l’incarico per motivi di salute e ha passato la mano al suo vice.. Una mostra nella Chiesa di San Francesco celebra i 60 anni delle Frecce Tricolori. Un Selfie Box consente di farsi una foto assieme a tutti i piloti della pattugliaNella Chiesa di San Francesco a Udine, ha aperto al pubblico la mostra fotografica “” per celebrare, appunto, l’importante anniversario della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) che fu creata nel 1961 nell’aeroporto militare di Rivolto con una formazione di dieci aerei, la più numerosa del mondo.. In città il primo approccio alle sostanze stupefacenti scatta già a 12-13 anni. Il questore Odorisio: “I ragazzi devono sapere le conseguenze sulla loro salute”Come sappiamo la droga è un grande problema tra i giovani di oggi ed è in grado di entrare nelle nostre scuole, sia per uso personale, sia per spaccio a scopo di ricavarne un profitto monetario. Questo tema è affrontato quotidianamente dalle Forze dell’Ordine. A Pordenone la polizia è guidata dal: al rientro dalle ferie quasi tutti i giorni sono ‘bollenti’ per pagamenti, domande di contributi, richieste di proroga e accesso ai bonusIl rientro dalle ferie coincide per molte persone non solo con la ripresa dell’attività lavorativa o con la riapertura delle scuole, ma anche con una serie di impegni, adempimenti e scadenze fiscali. Settembre, insomma, è sempre un mese caldo per i contribuenti e il calendario è fitto. Cerchiamo di ricapitolarle grazie alle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.Controlli e manutenzioni periodiche permettono di risparmiare, di migliorare l’efficienza dell’impianto e aiutano l’ambienteIl tema dell’utilizzo consapevole dell’energia è uno degli argomenti fondamentali quando si parla di salvaguardia dell’ambiente. Ognuno di noi può agire in questo senso anche attraverso un gesto semplice come il controllo periodico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento di case ed edifici., il 5 settembre 1921, la scomparsa di Giacomo Bonutti, venditore ambulante entrato nel mito per le storie e barzellette narrate e tramandate in forma orale. Un progetto per i ‘follower’ di oggiDi mestiere faceva il, ma è passato alla storia – anche se soltanto ‘locale’ – e soprattutto nel mito per i racconti umoristici e le barzellette che raccontava nei paesi per attirare l’attenzione delle persone. Ma anche come protagonista di vicende, aneddoti, facezie e battute diffuse e tramandavate oralmente.è un progetto che punta a far diventare la lirica ‘bene immateriale dell’umanità’Un anno dopo le iniziative per il 600° anniversario della caduta dello Stato patriarcale e quasi in concomitanza con le celebrazioni per i, Aquileia diventa sede di un progetto che dal 2015 sollecita l’attenzione dell’Unesco sulla musica lirica affinché le venga assegnato il titolo di ‘bene immateriale dell’umanità’. La città diventa infatti sede del progetto Vissi d’arte... l’opera lirica, gli artisti, la scuola, con una mostra aperta dal 4 al 19 settembre alla Piccola Pinacoteca di via Roma., autore di un best-seller dei fumetti come ‘’, è tra i protagonisti dell’ultima giornata al ‘Mittelfest’ con uno spettacolo tratto dalla sua esperienza personale con l’adozione internazionale. “E’ Un mondo pieno di sorprese”Se la memoria non è fallace, sarà la prima volta aldi un esponente di un’arte ancora giudicata ‘minore’ in Italia: il fumetto. Anche se Leo Ortolani da decenni è campione di vendite coi suoi albi prima e le graphic novel poi. A partire da Rat-Man, inimitabile parodia dei supereroi che per vent’anni ha entusiasmato il pubblico ed è diventata così influente che anche un gigante come la Marvel ha iniziato a produrre film-blockbuster che ne riprendono il mix epico-demenziale.attiva fino all’ultimo momento sul mercato. Con 8 nuovi acquisti e 10 cessioni di un certo peso, il nuovo gruppo ha mantenuto uno standard qualitativo per una salvezza più che tranquillaSi è chiusa con il colpo last minute una sessione di mercato estivo che per l’Udinese è stata davvero lunga. L’agitazione, per i tifosi in particolare, è iniziata già a metà giugno, quando la società. L’ufficialità è arrivata il 12 luglio, quando nel frattempo anche l’altro pezzo pregiato del mercato, Musso, si era trasferito (sulla carta il 28 giugno) all’Atalanta.. Rievocazione storica sotto il segno delle guerre napoleoniche nella città stellata, mentre il borgo medievale del Friuli occidentale omaggia DanteIl fine settimana obbliga a una scelta gli appassionati di rievocazioni storiche, che potranno scegliere tra due appuntamenti ormai in calendario da anni nel primo week-end di settembre a Valvasone e Palmanova.