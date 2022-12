Il Friuli in edicola, venerdì 30 dicembre 2022

Diamoci una scossa - La Regione investirà nel 2023 in veicoli e punti di ricarica. Ma la transizione verso l’elettrico procede a rilento.

La transizione verso l’elettrico nel settore dei trasporti è iniziata da tempo, ma quanto alla sua velocità c’è da chiedersi se non si stia procedendo con il freno a mano tirato, sia a livello nazionale (il nostro Paese appare in netto ritardo rispetto ad altre nazioni europee), sia a livello regionale. Non soltanto l’installazione delle colonnine per la ricarica procede a rilento, ma pure l’immatricolazione di nuove auto pare aver subito una brusca frenata nel corso del 2022.

Leggi il resto nel numero in edicola

Dote milionaria - Udine città isolata? Il Sindaco uscente Fontanini ribatte con i 60 milioni ricevuti dal Governo durante il suo mandato.

Il bilancio di fine anno della Giunta udinese ha rappresentato anche un resoconto di fine mandato, in prospettiva del rinnovo amministrativo di primavera. E in dote il sindaco Pietro Fontanini ha presentato prima di tutto il volume di finanziamenti ricevuti nel quinquennio dal Governo nazionale: 60 milioni di euro. L’ultimo risale a pochi giorni dal Natale, quando il Ministero ha assegnato al Comune di Udine 10 milioni per la ristrutturazione del mercato ortofrutticolo.

Leggi il resto nel numero in edicola

Il segreto del Castello - Emerge un curioso fatto storico nel maniero di Zoppola durante l’occupazione tedesca.

Ogni castello, grande o piccolo che sia, racchiude un passato tenebroso o misterioso, composto da: presenze soprannaturali, omicidi, miti e leggende. Qui in Friuli, abbiamo la fortuna di avere un patrimonio dell’epoca medioevale molto ampio, grazie ai resti che per secoli sono stati tramandati materialmente e alle testimonianze scritte, che ci svelano lati nascosti di diverse epoche passate.

Leggi il resto nel numero in edicola

Il divertimento è ovale - Sulla pista Di Prampero a Tarvisio va in scena anche il rugby inclusivo degli ‘Elefanti volanti’.

Durante il weekend del 14 e 15 gennaio la neve di Tarvisio tornerà a essere a tinte ovali. Il torneo di rugby a cinque sulla neve più grande d’Europa, infatti, ritornerà a essere protagonista sulla base della pista di Prampero a Camporosso. Tuttavia questa edizione sarà diversa, ancora più completa. Sulla neve tarvisiana, infatti, scenderà in campo anche il rugby inclusivo degli ‘Elefanti volanti’. Questa squadra è una realtà ovale affiliata alla Federazione italiana di rugby league ed è costituita da facilitatori, persone con fragilità che vuole provare a essere protagonista nella kermesse ovale tarvisiana.

Leggi il resto nel numero in edicola

L’anno che verrà farà ‘scintille’ - Ludovica Burtone e il suo viaggio dal Friuli agli Usa per la musica.

La musica l’ha portata lontana da casa, ma le ha dato numerose soddisfazioni. Il curriculum di Ludovica Burtone, violinista e compositrice ‘figlia d’arte’ (come si suol dire), è spaventosamente ricco per i nostri standard e non riassumibile in poche righe. Dopo gli studi classici al Tomadini, anni di collaborazioni con orchestre europee, gli studi jazz che la portano al Berklee College of Music di Boston, dove ha modo di lavorare con jazzisti, rockettari, superstar brasiliane e grandi eventi, in luoghi come la Carnegie Hall, Radio City Music Hall, Boston Opera House…

Leggi il resto nel numero in edicola

Le forme delle stagioni - Il nuovo ricettario dedicato al formaggio Montasio Dop è firmato dallo chef Paolo Zoppolatti.

Il nuovo anno porta per tutti gli appassionati di cucina e cultori dei prodotti tradizionali un nuovo ricettario dedicato al formaggio Montasio Dop. Valentino Pivetta, presidente del Consorzio di tutela, che lo ha pubblicato, ha chiamato a firmarlo un grande chef friulano, capace interprete della tradizione e della praticità: il cormonese Paolo Zoppolatti, presente anche in diverse trasmissioni tv.

Leggi il resto nel numero in edicola

In edicola con il settimanale, il nuovo numero di La Vôs dai Furlans, la nuova testata tutta in lingua friulana.