Il Friuli in edicola, venerdì 30 settembre 2022

Dal 30 settembre il settimanale Il Friuli si rinnova completamente: nuova grafica, più contenuti, maggiore legame con il territorio. Grazie al supporto degli editori e all’impegno della squadra di redazione è stato creato un format moderno che guarda alle più seguite testate della stampa europea.

Esperimento riuscito - Nei campi delle penne nere centinaia di giovani hanno imparato a fare squadra e diventare volontari della Protezione civile.

A inizio agosto l’Associazione nazionale alpini (Ana) ha avviato una raccolta di firme (al momento 7mila) per chiedere alla politica, rimasta finora ferma nonostante le dichiarazioni di rito, l’istituzione di un periodo di servizio obbligatorio per i giovani, a favore del Paese nel campo della Protezione civile e dei servizi alla comunità.

Ora la sfida si gioca a Udine - Finita una campagna elettorale, ne inizia un'altra. Il Comune è il più contendibile.

La città di Udine anche alle elezioni politiche si è distinta rispetto alla media regionale. Il confronto tra i due maggiori schieramenti è risultato più equilibrato e anche il ‘terzo polo’ ha riscosso un gradimento inatteso. Questo significa che la partita per il rinnovo dell’amministrazione comunale rimane aperta. Il sindaco uscente Pietro Fontanini non ha

sciolto la riserva della sua ricandidatura. In caso di rinuncia, il partito di maggior peso attuale, Fratelli d’Italia, potrebbe chiedere di dare le carte, ben sapendo però che è a corto di propri nomi di peso e quindi dovrebbe pescare nella società civile.

Ripensare la montagna - L'Università di Udine studia tre esperimenti nati e cresciuti tra le nostre Alpi.

Come si salva la nostra montagna? L’Università di Udine prova a dare una risposta e per farlo ha messo sotto la lente tre progetti innovativi. “Esempi interessanti non mancano, ma non sono ‘ricette’ universali: sono vincenti solo rispettando la specificità di ogni territorio”.Sottolinea questo aspetto Ivana Bassi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine: “Basti pensare - dice - a tre esperienze di sviluppo locale nelle Alpi Orientali”.

Vigilanza fai da te - A Udine un consiglio di quartiere propone lo strumento del 'controllo di vicinato'.

Sul villaggio rischia di non splendere più il sole, nonostante il nome. Non è facile, infatti, garantire la sicurezza di un quartiere, che comprende anche Cormor, San Domenico, Rizzi e San Rocco, nel quale risiedono 22mila abitanti, il 25% della popolazione della città. Per questo il presidente Ivaldi Bettuzziha proposto “di adottare il ‘controllo di vicinato’,strumento di prevenzione, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini”.

Tutta la modernità del passato remoto - Edizione numero 41 a Pordenone per le 'Giornate del Cinema Muto' fra classici e riscoperte.

Spesso si abusa del termine, ma i 41 anni delle Giornate del cinema muto sono lì a confermare che Pordenone è la ‘capitale’ dei festival dedicati ai pionieristici film di circa un secolo fa, quelli rigorosamente senza dialoghi e in bianco e nero. Di nuovo aperte al pubblico in sala, ma con una selezione di proposte online – la pandemia è servita almeno per portare la rassegna virtualmente in tutto il mondo –, le Giornate prevedono una settimana di proiezioni, seminari, presentazioni, conferenze, incontri, masterclass e premiazioni a Pordenone, più l’anteprima di venerdì 30 a Sacile.

La culla locale per i futuri Federer - Anche in Friuli il tennis gode di un successo senza precedenti. Merito di campioni, strutture e tifo mai visti prima.

Come lui nessuno mai. Parafrasando il titolo di un film, sono queste le parole che aleggiano tra appassionati ed esperti all’indomani dell’addio di Roger Federer al tennis giocato. Un campione unico per classe, carisma e risultati, protagonista assieme aRafael Nadal e Novak Djokovicdi un periodo eccezionale nella storia del tennis.

