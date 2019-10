Il Friuli in edicola, venerdì 4 ottobre 2019

Un confine lastricato di denaro - Traffico di valuta. Scoperti sempre più casi di traffico di soldi sporchi: la nostra regione è attraversata da ‘spalloni’ che trasportano milioni di euro, in ingresso dall’Est, destinati ad alimentare in Italia altri traffici illeciti e il sommerso

Passa di tutto attraverso il nostro confine. Uomini, merci di ogni genere e tanto, tanto denaro. Quanto? Milioni di euro perché, a quanto pare, il posto della Svizzera e di altri Paesi europei, un tempo utilizzati come paradisi fiscali, è stato preso da molte nazioni dell’Est Europa.

Leggi il resto nel numero in edicola



Le insegne più convenienti del Fvg - La classifica per città. Altroconsumo ha pubblicato l’inchiesta sui supermercati dove si spende meno. Al primo posto per il terzo anno consecutivo quelli di Pordenone

Oltre 1 milione di prezzi rilevati, più di mille punti vendita coinvolti in 69 capoluoghi di provincia per scoprire dove è più conveniente fare la spesa. Altroconsumo ha condotto la sua indagine annuale che offre una serie di suggerimenti utili per tutti i consumatori alle prese con il carrello della spesa.

Leggi il resto nel numero in edicola



Premi ai dirigenti: spesa record per il 2018 - Pordenone. L’esborso per il Comune sarà di oltre 173mila euro, il 19 per cento in più rispetto al 2016. Il segretario comunale Perosa: “In passato alcuni posti dirigenziali erano rimasti scoperti”

In questi giorni, gli uffici del Comune di Pordenone hanno stabilito la retribuzione di risultato, ovvero i premi a seconda degli obiettivi raggiunti, per i dirigenti e per chi occupa una posizione organizzativa all’interno dell’organigramma relativi al 2018. In tutto, dalle casse del municipio della città sul Noncello usciranno oltre...

Leggi il resto nel numero in edicola



Invalidi e Fisco: come funzionano le agevolazioni - Le misure. Il regime fiscale è specifico per chi non è completamente autosufficiente

Dalle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e di ausili tecnici e informatici, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche: sono numerose le misure tributarie di vantaggio riservate alle persone con disabilità e ai loro familiari.

Agevolazioni particolari sono riservate all’acquisto e al mantenimento del...

Leggi il resto nel numero in edicola



“Il confine divide ancora, ma solo qui” - Raoul Pupo spiega perché l’impresa di Fiume, oggetto del suo ultimo libro - Premio Friuli Storia 2019 -, resta un tema delicato e complicato da spiegare, aperto alle strumentalizzazioni

Professore di storia contemporanea all’Università di Trieste, esperto degli scottanti temi che riguardano il confine orientale, tra i promotori negli Anni ’80 della revisione della storiografia relativa ai massacri delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, Raoul Pupo è il vincitore del Premio Friuli Storia col suo ultimo libro Fiume città di passione, uscito per Laterza. Una doppia soddisfazione, perché....

Leggi il resto nel numero in edicola



"Abbiamo fatto 30, faremo 31" - I Papu rimandano al 2020 i festeggiamenti per il 30° anniversario del debutto sulle scene: “Abbiamo tanti spettacoli nuovi anche su temi importanti e seri, perché ci piace metterci nei guai da soli”

Nell’anno che celebra Leonardo, Woodstock e la caduta del muro di Berlino, dimentichiamo il 30° anniversario del debutto nel mondo dello spettacolo nel 1989 nel duo comico pordenonese I Papu, un sodalizio artistico che per quasi un decennio è stato anche protagonista sul palco di Zelig con la sua comicità che si nutre di aspetti di vita quotidiana. Non ce siamo dimenticati, certo, ma Andrea Appi e Ramiro Besa hanno deciso di soprassedere, impegnati in una fittissima serie di appuntamenti a tappeto in regione, da De Bes Top Off a tutti gli altri spettacoli.

Leggi il resto nel numero in edicola