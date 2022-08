Il Friuli in edicola, venerdì 5 agosto 2022

Nonostante i controlli, il nero aumenta. SENZA CONTRATTO. La piaga del lavoro sommerso affligge anche la nostra regione. Lo testimoniano le forze dell’ordine che scoprono irregolarità in ogni settore, dall’agricoltura alla ristorazione, all’edilizia.

Sanzioni salate e sospensione dell’attività non bastano a fermare il lavoro nero, o sommerso. Questa piaga sociale affligge da anni il nostro Paese e riguarda anche il Friuli Venezia Giulia in tutti i settori, dall’agricoltura alle aziende manifatturiere, dai servizi al turismo, dal commercio alla ristorazione.

ELEZIONI. Già pronti da tempo con un’enciclopedia di proposte. I ‘PATRIOTI’ SI PRESENTANTO alle Politiche con una presenza sul territorio regionale molto cresciuta negli ultimi anni.

E’ probabilmente il partito meglio preparato alla sfida elettorale: è da anni, infatti, che dai banchi dell’opposizione si allena con proposte alternative agli ultimi governi. Fratelli d’Italia, anche in Friuli, si appresta alla breve e intensa campagna elettorale facendo leva, come spiega il suo segretario regionale Walter Rizzetto, su una ramificazione sul territorio cresciuta notevolmente.

ELEZIONI. Grillini a trazione ambientalista. NELLA LORO FASE DELLA maturità, i grillini ripartono dalla base territoriale. La proposta politica sarà incentrata sulla transizione ecologica.

Il Movimento 5 Stelle si presenta alle elezioni politiche nella sua fase di maturità, dopo un profondo rinnovamento accelerato negli ultimi mesi. A presentare le novità ci pensa il coordinatore regionale Luca Sut, che in termini di proposta politica punta soprattutto sui temi ambientali.

Estate poco frizzante. A causa dell’aumento dei costi dell’energia e dei trasporti manca l’anidride carbonica. Nei supermercati scarseggiano le bottiglie, ma le aziende friulane riescono ancora a tamponare i buchi.

Quella del 2022 potrebbe essere un’estate poco frizzante. A mancare non sarà il divertimento, ma l’acqua gassata. Con l’aumento dei costi dell’energia, infatti, l’estrazione delle risorse, anche quella dell’anidride carbonica, diventa difficoltosa e c’è il rischio che le acque in bottiglia perdano le bollicine.

Fiocco rosa nel commercio. SAPPADA. La giovane Laura Selenati (terza generazione di commercianti nella vallata) ha aperto il proprio negozio di intimo.

Fiocco rosa a Sappada. È quello simbolico per la nascita di una nuova attività commerciale. Ad avviarla è la giovane Laura Selenati, che rappresenta la terza generazione di una famiglia imprenditoriale della località nelle Dolomiti friulane. Il negozio, in borgata Cottern al civico 26, si chiama come lei, “Laura” appunto, ed è dedicato all’intimo, sia femminile sia maschile e per bambini.

Alla ricerca dello spirito delle origini. COLLOREDO DI MONTE ALBANO. La festa per i 50 anni della sezione Afds a causa del Covid si terrà quest’anno. E c’è la speranza di riprendere anche le seguitissime gite.

Il direttivo dei donatori di sangue di Colloredo di Monte Albano è nuovo di zecca e per i prossimi quattro anni rivede alla guida la presidente Elena Lizzi. Gli iscritti sono circa trecento. Il direttivo è composto oltre che dalla Lizzi, dal vice presidente Adriano Panigutti, Claudio Moretti ricopre il ruolo di rappresentante dei donatori, segretario ed economo è Alceo Minisini (presidente prima della Lizzi per ben 36 anni), i consiglieri sono Gabriele Birarda, l’alfiere Domenico Piron, Bruno Munini, Gianni Viezzi, Laura Corte, Luigino Quarino, Luca Bernardinis, Loretta Di Giusto; i revisori dei conti sono Stefania Picco, Sergio Lodolo e Flavio Minisini.

Il laboratorio diventa vetrina d’arte. LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI continua a celebrare i 100 anni di attività con la tradizionale mostra estiva delle opere realizzate dagli allievi durante l’anno formativo: progetti sempre diversi.

Fino al 28 agosto, la Scuola mosaicisti del Friuli abbandona il suo aspetto di laboratorio e diventa vetrina d’arte, ordinata e sorprendente. Apre le porte e accoglie i visitatori con la volontà di trasmettere la conoscenza e la passione per il mosaico in tutte le forme, offrendosi come punto di riferimento internazionale per questa arte, tanto antica quanto attuale.

“L’unico tormentone qui sono io...”. RUGGERO DE I TIMIDI torna a Udine (anche se la confonde con Roma...) domenica 7 per una data del tour ‘Sole Cuore Hangover’.

Una ne fa e cento ne pensa. O il contrario? L’unico – e il migliore – cantante/comico multitasking, ossia l’iconico Ruggero de I Timidi, l’identità pubblica che ormai si è impadronita a suon di like e fanbase dell’udinese Andrea Sambucco (roba da Chi l’ha visto!), non è sazio di successi. Dopo essere stato anche il protagonista di un fumetto e di recente pure di una web series, il cantante-crooner dall’animo romantico ma piccante supera il concetto stesso di tormentone estivo col nuovo progetto.

Non c'è più il settembre di una volta... CAMPIONATO IN ANTICIPO. Mentre la maggior parte delle persone parte per le vacanze, l’Udinese scende in campo e inizia un tour de forze.

Quest’anno arriva tutto in anticipo: il gran caldo a giugno, le elezioni a settembre e il campionato a Ferragosto! Anche se negli ultimi anni ci eravamo abituati a inizi sempre più anticipati – per accontentare i club nelle coppe, o in previsione di mondiali o europei -, stavolta la serie A è arrivata al record: l’avvio in concomitanza con quelle che per la maggior parte degli italiani sono le ferie!

