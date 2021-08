Il Friuli in edicola, venerdì 6 agosto 2021

I risparmi finiscono nelle seconde case - SPIAGGE VICINE. I friulani non sanno dove mettere i soldi e così è partita la corsa all'acquisto di una abitazione per le vacanze. Però c'è ancora paura di uscire fuori dai confini regionali

I cartelli vendesi sui cancelli delle case sono stati per anni protagonisti a Lignano Sabbiadoro. Vista la crisi, i costi di gestione e manutenzione di ville e appartamenti molti proprietari avrebbero preferito disfarsi della casa al mare. Senza contare che certe abitazioni rimanevano chiuse per anni interi.

Ai friulani piacciono le tedesche (diesel) - UDINE. In Italia l’auto usata più ricercata è la Fiat Panda, ma non nella nostra regione: qui vince la Volkswagen Golf. Tra le tipologie, ormai spopolano le crossover



Ritorna la fontana per dissetare la storia del paese

La patata friulana verso il marchio Igp

Rumori e odori molesti avvelenano la vita

Culturain eredità

Cividale: un anno denso di ricorrenze

Aquileia e Betlemme: così lontane, così vicine

La world music riparte da Folkest

Le punte last minute non sono un affare

Reportage fotografico dalla Croazia

Se in Italia l’auto più venduta nel mercato dell’usato è del marchio ‘nazionale’ Fiat, precisamente la Panda, in Friuli-Venezia Giulia la preferenza è diversa: infatti, a conquistare la vetta della classifica per numero di vetture oggetto di passaggio di proprietà nel primo semestre di quest’anno è un marchio tedesco, la Volkswagen, con il suo modello di maggiore e duratura successo, la Golf. A certificarlo è il sito Brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia.. Nella frazione dii volontari hanno ricostruito nella piazza il simbolo dell’appartenenza alla comunità, tolto quando nelle case arrivò l’acquedottoLa storia della fontana di un paese è la chiave per ricostruire la storia del paese, di Cazzaso come di tutti i paesi di montagna. La nascita del paese è collegata alla disponibilità dei prati per mantenere degli animali, ma anche all’esistenza di una o più sorgenti che forniscano l’acqua indispensabile per abbeverarli e naturalmente per consentire agli abitanti di abbeverarsi.. Numerosi i progetti in cantiere per la CoProPa rivolti alla qualità del prodotto e alla sostenibilità della produzioneUn raccolto soddisfacente nonostante un’annata iniziata male e una serie di progetti strategici per il rilancio della produzione di patata friulana. Sono questi i temi con cui la CoProPa si è confrontata con i propri soci in occasione dell’assemblea annuale, svoltasi nella sede di Ovoledo di Zoppola, nello stesso giorno in cui, in anni ‘normali’, si tiene la tradizionale Mostra regionale della patata e nel pieno del raccolto 2021, iniziato a metà luglio e che continuerà fino all’inizio di settembre.. I problemi di convivenza provocano tensioni e stress prolungati nel tempo e sfociano spesso in annose e costoseLa vicina che bagna i fiori sul balcone e annaffia anche la terrazza (e i panni stesi) dell’appartamento sottostante. La famiglia che ama cucinare frittura e griglia e che, aprendo la finestra, libera vapori acri ogni pranzo e ogni cena. I figli adolescenti del vicino del terzo piano che si esercitano a suonare la batteria. Il cane della signora dell’attico che abbaia a ogni suono di campanello. La vita di condominio ha i suoi pro e, ovviamente, i suoi contro che si trasformano in malessere e in casus belli per liti che non sembrano avere una semplice soluzione., patrimonio mondiale dell’, celebra i 30 anni di, la rassegna che dal 27 agosto al 5 settembre costruisce un ponte artistico e creativo verso i Paesi dell’Lo spettacolo dal vivo come punto di rinascita personale e collettivo. Questa l’idea che ha guidato gli organizzatori del festival nel realizzare l’edizione 2021, che si terrà a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre. Un’edizione particolarmente rilevante perché taglia il traguardo dei 30 anni di un festival multidisciplinare – teatro, musica e danza – e internazionale che ha sempre rappresentato un punto di incontro tra le esperienze italiane e balcaniche, rendendo Cividale un aggregatore di pensieri, visioni e prospettive. A trent’anni dalla prima edizione, Mittelfest è ancora il punto di approdo di artisti e pubblico, luogo di un dialogo costante tra le diverse anime che convivono nel territorio della Mitteleuropa.Una ‘congiunzione astrale’ favorevole per la città ducale: 30 anni di Mittelfest, 10 anni die 50 anni dalla nascita dellaQuesto è un momento di ‘congiunzione astrale’ favorevole per Cividale, nonostante la pandemia. Il sindaco della città ducale, Daniela Bernardi, spiega il perché raccontando quali anniversari cadono nel 2021: 30 anni di Mittelfest, 10 anni di Cividale longobarda Patrimonio dell’Unesco, 50 anni dalla nascita della Fondazione de Clarinici Dornpacher con sede a Moimacco, che si è adoperata per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante.ospita fino al 30 settembre una mostra interattiva e multimediale che racconta le analogie tra due aree opposte e, in particolare, quelle delle rispettive Basiliche, frutto di recenti ricercheCoi suoi straordinari mosaici e la ricchissima stratificazione di credenze, fedi e tradizioni che rivelano, Aquileia ha rappresentato un esempio di città pluralista e universalista, aperta alle diversità, che la Storia testimonia in contrasto con l’ortodossia di Roma. Scoperte recenti parlano però anche di un forte legame con Betlemme, la città che secondo le Scritture ha dato i natali a Gesù.all’International folk music festival, che da 43 edizioni propone ogni estate decine di concerti in tutte le località della regione, comprese le più piccole. Oltre 50 gli eventi prima del gran finale a SpilimbergoAttraversare sei decenni – con le rispettive peculiarità, spesso in contrapposizione l’una all’altra - e contribuire a costruire la storia della musica in regione non è da tutti. Da ben 43 anni, Folkest rimane un punto di riferimento non solo per l’estate friulana e delle terre vicine, ma anche per l’evoluzione stessa della musica.. Aspettare la fine del mercato per individuare gli attaccanti e, magari, mettere a segno il colpo a effetto, all’Udinese non ha mai portato importanti risultatiStagione nuova, problemi vecchi. Sono anni che l’Udinese soffre la mancanza di un bomber vero: la ricerca continua dal dopo Totò, senza risultati confortanti. 