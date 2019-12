Il Friuli in edicola, venerdì 6 dicembre 2019

Lotta urgente alla carie del cemento - Parla l’esperto dell’ateneo. Le opere sono minacciate da un fenomeno ben noto ai tecnici: il calcestruzzo di copertura si deteriora e si stacca scoprendo l’armatura che così si arruginisce

Chi pensava che il cemento armato fosse indistruttibile, farà meglio a ricredersi. Il pensiero corre subito a quanto accaduto al ponte Morandi e poi al crollo del viadotto a seguito di una grande frana, entrambi in Liguria. Anche dalle nostre parti, tuttavia, di ponti e viadotti ne abbiamo in abbondanza, soprattutto nell’area montana. Alla luce delle immagini pubblicate in questa inchiesta, abbiamo contattato Alessandra Gubana, docente associato di Tecnica delle costruzioni dell’Università del Friuli, per avere ragguagli sul perché tanti manufatti stiano mostrando segni di invecchiamento precoce.

Come lavorare (bene) senza slot machine -Friuli Occidentale. Incontro a Casarsa, organizzato dalla cooperativa Piccolo Principe, per spiegare ai gestori di pubblici esercizi che la loro attività si può sostenere anche senza le macchinette

Si può fare, anche senza slot machine. E’ il messaggio della serata che la cooperativa di Casarsa ‘Piccolo Principe’ ha organizzato nei giorni scorsi nel ridotto del Teatro Pasolini della città del vino, rivolto a chi, gestore un locali pubblico, dovrà fare a meno delle macchinette. Si tratta di una sorta di prosieguo del progetto realizzato nel 2018 dalla cooperativa casarsese ‘C’è gioco e gioco’, che aveva l’intento di mettere in guardia e sensibilizzare gli adolescenti sui rischi dell’azzardo.

🚯🗑📱 Family casa 🚯🗑📱

Per azzeccare il bidone basta una App - Raccolta differenziata. Non sbagliare il conferimento del rifiuto è semplice: sono sufficienti uno smartphone e un po’ di attenzione

Carta. Plastica. Umido. Alluminio. Secco non riciclabile. Dove lo butto? Di fronte alla necessità di differenziare correttamente i rifiuti domestici, spesso si viene assaliti da dubbi. Dove va conferito il tubetto del dentifricio? E il contenitore del latte? Per non incorrere in errori che possono causare guai (e anche multe), il nostro smartphone rappresenta un valido aiuto.

🎄🎄🎄Speciale Natale🎄🎄🎄

Un regalo per tutti i bimbi - Presepi Fvg. Dalla Carnia al Carso è tutto pronto per il Giro Presepi organizzato dall’Unione nazionale delle Pro Loco con il sostegno della Fondazione Friuli. Torna anche il Concorso scuole

Torna l’iniziativa “Presepi Fvg – La tradizione che prende forma”, viaggio regionale in una delle più preziose tradizioni italiane a cura del Comitato del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e il sostegno della Fondazione Friuli.

⚽⚽⚽ Sport ⚽⚽⚽

Udinese, la consolazione dei Pozzo - Le squadre di famiglia stanno attraversando entrambe un periodo buio, ma i friulani stanno comunque meglio: il Watford è sempre ultimo in classifica

Non si può certo dire che il 2019, che si chiuderà calcisticamente tra poco più di due settimane, sia stato un anno tranquillo per le squadre della famiglia Pozzo. Nella prima parte, la proprietà friulana ha rivissuto un po’ l’andazzo degli ultimi anni: Watford foriero delle attese soddisfazioni, Udinese sempre alle prese con problematiche legate, secondo la dirigenza, all’allenatore di turno.

