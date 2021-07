Il Friuli in edicola, venerdì 9 luglio 2021

Dopo i tamponi, siamo pronti con le siringhe - PRONTI A VACCINARE. Il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Udine, Gabriele Beltrame, rivendica con orgoglio il lavoro finora svolto e conferma che presto per il vaccino si potrà contare sul loro apporto

“Siamo sulla linea del fronte e ci restiamo”. Gabriele Beltrame, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Udine, conferma che il ruolo di presidio dei farmacisti in questi difficili mesi non è mai venuto meno. Anzi, è destinato a crescere appena diventerà operativa la vaccinazione anti Covid in farmacia.

Solo dietro al banco - PICCOLE FARMACIE. La testimonianza di Antonio Zanolini, farmacista a Colloredo di Monte Albano. Dalle richieste di consigli alle prenotazioni, per chi gestisce in solitudine l’attività e l’impegno sono diventati sempre più elevati



Puntuale ogni mattina, con o senza emergenza pandemica, Antonio Zanolini apre la sua farmacia a Colloredo di Monte Albano. Fa parte del gruppo, tutt’altro che sparuto, di farmacisti che gestiscono in solitudine la loro attività in un piccolo paese.. Per rappresentanti dei lavoratori e accademici solo un forte legame tra economia, società e territorio può creare una nuova cittadinanza regionaleCambia il contesto sociale ed economico, ma non il ruolo del sindacalista che, al massimo, nel corso degli anni è diventato meno ‘duro’ ma più ‘difficile’, vista la complessità del momento. Passato, presente e, a tratti, futuro del sindacato sono stati al centro della presentazione del libro “Confessioni di tre sindacalisti friulani”, edito dal nostro settimanale e distribuito in allegato nelle edicole, che vede protagonisti gli ex segretari provinciali di Udine Ferdinando Ceschia della Uil, Gino Dorigo della Cgil e Roberto Muradore della Cisl.. Dopo l’adesione di produttori e ristoratori, parte la campagna di informazione ai cittadini sui vantaggi del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”Imprese, prodotti e cittadini sono i protagonisti della campagna di presentazione del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” lanciata da Agrifood Fvg e PromoTurismoFvg su indicazione dell’amministrazione regionale. In questo primo anno l’azione di comunicazione si concentra sul territorio della regione mentre, a partire dal 2022, la campagna si estenderà oltre i confini del Friuli Venezia Giulia per promuovere l’immagine di un settore strategico della nostra economia.. A disegnare la Sacra Famiglia di Pescincanna fu molto probabilmente un pittore errante, che disegnava in cambio di un giaciglio e di un pastoA Pescincanna il ricco passato traspare nei numerosi affreschi. Di uno di loro, quello dedicato alla Sacra Famiglia, uno degli elementi più importanti di una pittura, cioè il suo autore, rimane avvolto nel mistero.. Il calendario di Udine Estate propone numerose iniziative per rilanciare la vita sociale e culturale. Intanto, nei piani dell’amministrazione comunale si punta a disegnare la città del futuro post pandemiaUn centro che torni ad attirare residenti, una città che rinsaldi le sue cesure novecentesche causate da linee ferroviarie e siti industriali abbandonati, un capoluogo che sappia difendere gli interessi di un territorio molto più ampio dei propri confini amministrativi. Tutto questo è la Udine di Pietro Fontanini, il sindaco in carica dal 2018.presenta ad Aquileia il progetto di arte pubblica ‘Innumera’: una serie di installazioni luminose immerse nelle memorie e visioni del passato per celebrare i 2200 anni della città e reimmaginare il futuroNato tra Udine e Trieste, il collettivo artistico DMAV (Dalla maschera al volto) celebra i suoi primi 10 anni con un progetto originale in regione e un risultato importante: la selezione per la mostra finale dell’Arte Laguna Prize (oltre 7 mila progetti da tutto il mondo!), importante premio d’arte contemporanea e design organizzato a Venezia da 15 edizioni.. Dopo la rotta di Caporetto il nostro patrimonio bovino era stato azzerato. E allora il presidente della Provincia Spezzotti scelse di intraprendere una strada impervia e controcorrenteMi trovo davanti al bancone della gelateria dove mi sono rifugiata per il caldo. Vorrei consolarmi con un mix di sapori sotto una cupoletta di panna montata fresca. Sto per scegliere i gusti quando un cartello, messo con discrezione vicino alle vaschette, mi distrae. Il disegno mostra una mucca giovane e ben nutrita e scrive: “latte della pezzata rossa friulana, la qualità del nostro prodotto”.organizza a Udine il consueto premio per ‘Giovani realtà’ nazionali, riservato quest’anno ai suoi diplomati. Con il SAFest, il festival estivo, sostiene il settore più colpito dalla pandemia, dando spazio ad attori e compagnieAgli attori, specie a quelli giovani, non servono sussidi in forma di ‘elemosina’, ma spazi dove confrontarsi con il pubblico. E’ partendo da questo concetto, dato per scontato nei tempi ormai lontani prima della pandemia, che la Civica accademia d’arte drammatica ‘Nico Pepe’ di Udine ha rinnovato il suo tradizionale appuntamento estivo (o di ‘fine corso’) che dà spazio alle ‘nuove leve’ del palco: il Premio nazionale ‘Giovani realtà del teatro’.