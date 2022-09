Il Friuli in edicola, venerdì 9 settembre 2022

Suona la campanella: i volti della scuola - Tutti in aula il 12 settembre per un anno scolastico libero dalle restrizioni della pandemia.

Dopo due anni di emergenza sanitaria e di restrizioni, la prima campanella dell’anno scolastico 2022-23 suonerà come una liberazione per gli oltre 26mila studenti e i circa 1.800 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della nostra regione. Alla viglia dell’avvio ufficiale delle lezioni – il 12 settembre – abbiamo voluto sentire dalla viva voce di chi appartiene al mondo scolastico e la scuola la vive quotidianamente quali sono le aspettative, i problemi e gli auguri per l’anno che verrà.

SPECIALE FRIULI DOC Udine è la vera vetrina di sapori, cultura e tradizioni. Fino a domenica 11 il capoluogo friulano ospita la 28° edizione della kermesse che punta ad allargare la platea di visitatori con sempre nuove iniziative.

Fino a domenica 11 settembre Udine ospita la 28° edizione di Friuli Doc, manifestazione che vuole celebrare cultura, tradizioni, spirito ed eccellenze vinicole e gastronomiche di un territorio grande e variegato. Durante il fine settimana la città offre ai suoi ospiti diverse opportunità di svago, studio, intrattenimento e gratificazione dei sensi.

Nel futuro, ma con le proprie radici. BIBLIOTECA DELL’IMMAGINE riparte con un nuovo assetto societario e un team rinnovato, forte di un catalogo corposo, con la volontà di far conoscere all’Italia le voci di queste terre.

In quarant’anni di attività, ha pubblicato quasi 1000 volumi e contribuito a lanciare la carriera letteraria di nomi come Mauro Corona, Marco Paolini, Ezio Vendrame, Davide Toffolo…, senza mai perdere di vista le coordinate di partenza: il Nordest. Dall'1 settembre, Edizioni Biblioteca dell’Immagine ha intrapreso un ulteriore passaggio, modificando la propria struttura, raccogliendo il lungo cammino e immaginando nuove strade, con un team che ha raccolto il timone dal fondatore Giovanni Santarossa, impegnato in un'altra avventura.

Festival Castello, Udine ‘mondiale’. GLI AMICI DELLA MUSICA celebrano le eccellenze friulane e la marilenghe con progetti internazionali e gli omaggi a Tina Modotti e Pierluigi Cappello. Il ‘via’ domenica 18 a ritmo di tango.

Edizione speciale, la nona, per il festival Udine Castello, rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Udine che sarà un omaggio internazionale alle eccellenze friulane e alla marilenghe. Si inizia domenica 18 al Palamostre col progetto TangUdine, con la Transonica Tango Orchestra diretta dall’argentino Patricio Bonfiglio– uno dei più richiesti virtuosi di bandoneon– e la voce del tanguero Limon Garcia, ricordando José Bragato, amico e collaboratore di Piazzolla, nato e cresciuto a Udine.

