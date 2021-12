Il Friuli in edicola

Causa sciopero generale, che ha coinvolto anche i poligrafici, il numero sarà in tutte le edicole da sabato 18 dicembre!



La burocrazia confessa: “Sono impreparata” - RIPRESA E RESILIENZA A RISCHIO. Un dossier della Regione individua i punti critici della pubblica amministrazione: procedimenti complessi, eccesso di arretrato e funzionari insufficienti

Di fronte alla crisi anche economica generata dalla pandemia, l’Unione Europea ha risposto con una mossa senza precedenti di sostegno ai sistemi produttivi del vari Stati membri. Si tratta del programma Next Generation Eu, in base al quale l’Italia ha disegnato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), contenente riforme e innovazioni per adeguarsi alle linee guida indicate dall’Ue.

. Dal 31 dicembre prendono servizio i primi professionisti inseriti nel pool di lavoro che ha il compito di affiancare gli enti locali nella realizzazione dei progetti legati al PnrrLa data X, quella da cui potrebbero partire davvero la ripresa e il rilancio dell’economia e del territorio in generale, è fissata al 31 dicembre prossimo, quando la Regione dovrà conferire a 26 professionisti ed esperti in specifici settori l’incarico di far parte della task force regionale per la digitalizzazione, il monitoraggio e la performance del Pnrr, affinacando nelle attività gli enti locali e la cabina di regia che si insedierà da gennaio.. Elezione dialla guida della Confindustria provinciale. In una definizione è condensato tutto il suo programmaConfindustria Udine: un team di imprenditori motivato a sostenere il progresso sociale, economico e culturale del Friuli-Venezia Giulia. In questa definizione, pronunciata a palazzo Torriani la sera dell’investitura assembleare alla guida della rappresentanza imprenditoriale, Gianpietro Benedetti ha voluto condensare tutto il suo programma.pubblica il ‘sequel’, ancora a più mani, delle avventure di Babbo Natale in Friuli uscite un anno fa e un romanzo tutto dedicato ai folletti presenti sul territorioDopo il Santa Claus itinerante e a più mani del Natale 2020, quest’anno la casa editrice friulana Morganti editori, non nuova a scelte originali, ha deciso di pubblicare due strenne natalizie che evocano le suggestioni della fiaba classica. Due romanzi in libreria e sul nuovo sito e-commerce www. morgantieditori.it, pensati per gli amanti degli antichi miti, di leggende e tradizioni regionali, ma per i quali i lettori ideali sono soprattutto gli adulti che hanno mantenuto il cuore bambino.alla Stamperia d’arte Albicocco con un progetto che unisce pittura e incisioneSono oltre 40 le opere grafiche, realizzate perlopiù con l’antica ed affascinante tecnica dell’incisione all’acquaforte, esposte alla Stamperia d’arte Albicocco di Udine per In your eyes. Prints 2010 – 2021, la personale che Lorenzo Vale ha concepito in collaborazione con la storica stamperia.ha causato un calo globale della produzione di cd e del rinato vinile, ma alla Aua Records di Tarcento si lavora per aiutare le grandi etichette, oltre agli artisti locali e ‘di culto’I resoconti di fine anno parlano da tempo della fine della musica su supporto ‘fisico’, dell’avvenuta morte del cd e della rinascita del caro, vecchio vinile. Il 2021 però si discosta nettamente da queste analisi perché, se è vero che lo streaming ormai ha la fetta maggiore del mercato, il cd sopravvive in versioni deluxe sempre più costose. E il vinile, invece di sfondare, si è fermato davanti a un problemino un tempo sconosciuto: la crisi delle materie prime.nella strada del vice che diventa il sostituto ideale del suo ‘superiore’. Una scelta che pone inevitabilmente domande sul reale valore attribuito al mister di turnoIl nuovo corso dell’Udinese parte da un convincimento: quando un allenatore non va, invece di fare salti nel buio cercandone uno nuovo, meglio affidare la squadra al suo vice. “Non abbiamo mai pensato a contattare altri allenatori, sappiamo che con Cioffi possiamo andare nel segno della continuità, vogliamo che resti fino al termine della stagione”: così il Dt Pierpaolo Marino ha ufficializzato la promozione del vice di Luca Gotti.- Da oltre 20 anni, il settimanale il Friuli offre ai lettori una tradizionale agenda per l’anno che verrà , arricchita dal contributo di artisti di questa terra. L’agenda 2022 del gruppo Mediafriuli è dedicata alla Scuola Mosaicisti del Friuli per celebrare così i cento anni dalla sua fondazione. La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente in tutte le edicole in allegato al settimanale il Friuli.