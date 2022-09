Il Friuli, un settimanale tutto nuovo!

Dal 30 settembre il settimanale Il Friuli si rinnova completamente: nuova grafica, più contenuti, maggiore legame con il territorio. Grazie al supporto degli editori e all’impegno della squadra di redazione - dai giornalisti ai grafici, dagli amministrativi ai commerciali - è stato creato un format moderno che guarda alle più seguite testate della stampa europea.

“Dopo due anni di pandemia, la crisi economica alimentata da quella energetica ha travolto un settore che già da decenni è in sofferenza strutturale, come quello dell’informazione – spiega il direttore responsabile Rossano Cattivello - E allora noi come abbiamo reagito? Con l’unica cosa che sappiamo fare: innovare e difendere la nostra identità dando voce ai friulani, così come facciamo dal 1849”.

Il risultato è un prodotto editoriale fresco, locale, ricco, originale e identitario.

“Il restyling del settimanale – sottolinea Alfonso Di Leva, amministratore delegato e direttore editoriale del gruppo Mediafriuli – è un nuovo passo sulla strada che abbiamo scelto per essere sempre più radicati nel nostro territorio e continuare a dare un servizio alle nostre comunità, con contenuti e forme moderne capaci di dare risposte concrete alla domanda d’informazione in continua trasformazione”.