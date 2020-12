In regalo l'Agenda 2021 di Mediafriuli

Anche quest’anno il settimanale Il Friuli regala ai propri lettori l’Agenda per il nuovo anno. La pubblicazione quest’anno si caratterizza per l’Abc dei friulani, una interessante guida sulla storia e sull’identità del Friuli scritta dal celebre intellettuale Gianfranco D’Aronco, scomparso un anno fa e che la testata ha l’onore di ripubblicare dopo la prima edizione del 2009. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Società Filologica Friulana, in ogni settimana è pubblicato un proverbio locale. L’Agenda 2021 firmata Mediafriuli si trova dal giovedì 24 dicembre in tutte le edicole in allegato gratuito al settimanale Il Friuli.