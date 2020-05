L’emergenza aguzza l’ingegno

La necessità aguzza l’ingegno. Mai come in questo momento di emergenza il proverbio latino diventa attuale. La chiusura totale di aziende e attività commerciali, di cui soltanto adesso, dopo trenta giorni, s’intravede la parziale riapertura, ha inasprito la crisi che aveva già messo in ginocchio molti. Per non cadere in un baratro ancora più profondo, anche nella nostra regione più di qualcuno si è trasformato in un novello Archimede, capace d’inventa

re, proprio come lo scienziato di Siracusa, opere anche folli, ma capaci di dare una svolta, se non alla pandemia, almeno alla propria vita. Sono nati così sistemi che controllano gli accessi nelle aziende, come nei mezzi di trasporto pubblico, o valvole per respiratori ricavati da maschere da snorkeling. Si tratta di ‘genialate’ che magari mai sarebbero nate in altri momenti. In alcuni casi si tratta di vere startup sostenute da Friuli Innovazione che ha lanciato due iniziative per aumentare il grado di innovazione del tessuto economico regionale, educare all’imprenditorialità e sostenere il talento, principale risorsa per guardare con consapevolezza e maggior fiducia al domani. Sono nate, infatti, StartMeUp Fvg, progetto finanziato dalla Regione, e ‘Spazio alle Startup’, l’iniziativa di Friuli Innovazione assieme a Confindustria Udine e Unicorn Trainers Club per supportare le migliori startup.



Dopo i carrelli della spesa anche gli abiti saranno sanificati

Controllo della temperatura istantaneo

Contapasseggeri sui mezzi pubblici

Spese sotto controllo

Così mai più code

Anche durante l’emergenza i supermercati non hanno mai chiuso. Le grandi catene e i piccoli negozi privati hanno seguito tutte le misure, per garantire la sicurezza di dipendenti e clienti. Gli ingressi sono stati contingentati, guanti usa e getta e mascherine sono diventati obbligatori, gel igienizzanti sono comparsi alle casse.La sicurezza ha fatto un balzo in avanti, però, quando la Wippy Idea, società di Polcenigo nata per la produzione di pannelli fotocatalitici per igienizzare gli ambienti, ha rilanciato un progetto che risale a quattro anni fa. Si tratta di una macchina in grado di sterilizzare i carrelli della spesa. Passando all’interno di questo strumento che ‘spara’ raggi Uvc, in grado di uccidere batteri e virus, i carrelli escono sanificati. “La nostra macchina – spiega il titolare Lucio Tomasella - ha le dimensioni adatte per il passaggio del carrello che entra sporco ed esce sanificato”. Quando è nata, l’idea non aveva avuto grande successo e Tomasella dice di essersene quasidimenticato, dopo averla proposta per un anno e mezzo. Con la pandemia e la necessità di sanificare tutto l’idea è tornata alla ribalta e sono arrivate richieste non soltanto dall’Italia, ma anche dall’estero. “In realtà – conclude Tomasella – siamo andati oltre. La nostra macchina adesso è richiesta per sanificare lettighe e sedie a rotelle negli ospedali, nastri trasportatori delle valigie negli aeroporti. Grazie a una metodologia innovativa, sarà molto utile anche per sanificare gli abiti nei negozi, quando saranno indossati da un cliente per fare una prova. In questo caso il raggio ‘sparato’ sarà più lento e non crea assolutamente danni al tessuto”.Per tutelare la sicurezza dei cittadini, come impone la normativa, imprese, istituzioni, enti pubblici e privati si devono dotare anche di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea. Fino a questo momento, esistevano termometri a distanza a raggi infrarossi attivati da un operatore, che richiedevano alle persone di fermarsi, di passare da un tornello, di attendere la rilevazione, causando rallentamenti e code agli ingressi dei luoghi pubblici. Calzavara, l’azienda di Basiliano che fornisce soluzioni ad alto contenuto tecnologico, ha messo a punto un sistema con termoscanner in grado di rilevare la temperatura corporea non solo istantaneamente, ma su soggetti in movimento disposti su due file, e con un’accuratezza di appena 0,2 gradi di possibile scarto. In questo modo, le persone possono entrare nelle strutture rapidamente, camminando senza fermarsi. La rilevazione si effettua in circa 0,3 secondi seguendo il soggetto che si muove e la soglia d’allarme scatta dopo i 37,5 gradi. “Vogliamo contenere - spiega l’amministratore delegato, Massimo Calzavara - i rischi di contagio nella fase di ritorno alla normalità, sfruttando la nostra esperienza nei sistemi per la sicurezza, la video sorveglianza e il controllo degli accessi. Abbiamo già installato i nostri sistemi termografici negli aeroporti di Trieste e di Bologna, e al Senato della Repubblica”.Adesso che si è tornati a una sorta di normalità e molte persone, anche nella nostra regione, sono di nuovo al lavoro, è necessario pensare alla sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico. Conoscere il numero delle persone sull’autobus e sapere quante potranno salire sul prossimo mezzo in arrivo è fondamentale. Ermetris, azienda di Gorizia specializzata nell’ informazione sui passeggeri, ha sviluppato un nuovo sistema per garantire il distanziamento su tram, treni e, appunto, autobus. Non si tratta soltanto di un contapasseggeri, ma di una piattaforma Gateway con interfacce wireless capace di fornire in tempo reale i dati sugli accessi, permettendo così all’autista, o al responsabile del convoglio, di chiudere le porte e assicurare ai passeggeri di viaggiare nel rispetto del metro di distanza previsto. “CoVids - spiega Pamela Campoblanco, chief operating officer di Ermetris - è la soluzione che abbiamo sviluppato, per rispondere alle esigenze del trasporto pubblico in questa fase di ripartenza. Coniugare le esigenze di mobilità con la necessità che i viaggiatori possano applicare il distanziamento sociale previsto dalle norme non è semplice. Per farlo non basta un conta-passeggeri, ma occorre che questo sia integrato in un sistema informativo, capace di indicare quando un bus ha raggiunto il limite di capienza previsto”.Tra le misure urgenti di solidarietà decise dal Governo e adottate a favore dei cittadini per far fronte agli effetti dell’emergenza Covid-19, coinvolgendo direttamente i Comuni, c’è stata il sistema dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. A come gestire i buoni senza troppe complessità, limitando al massimo il rischio di trasmissione del virus, ci hanno pensato il Comune di San Vito al Tagliamento e l’azienda Molo17 (una software house nata cinque anni fa) che hanno a creato una web app facile da usare per l’amministrazione comunale, i cittadini e gli esercenti. Ha preso vita così SolidAli, l’applicazione online che, grazie ai Qr Code, permette all’utente di usare i buoni spesa direttamente dal proprio smartphone, tablet e di monitorarli dal pc di casa. Il suo funzionamento è molto intuitivo ed è già operativo a San Vito. Per la gestione e la fruizione dei buoni spesa, tutti i Comuni vengono dotati di una piattaforma web che autorizza e gestisce gli importi consentendo ai richiedenti di effettuare la spesa nei negozi convenzionati e agli esercenti di contabilizzare i movimenti e il credito verso il Comune. Attraverso la specifica interfaccia web di SolidAli, gli Uffici comunali possono caricare il valore dei buoni spesa ai cittadini aventi diritto che ne hanno fatto richiesta, creando per ciascuno di loro un account personale.Fare la coda per entrare al supermercato è stata una delle grandi novità di questa emergenza. Se è vero che i supermercati sono rimasti sempre aperti, e in molti casi con orario continuato, l’entrata contingentata ha creato code chilometriche fuori dalla porta. In aiuto dei clienti è arrivato un algoritmo. A sviluppare l’App che potrebbe dare una mano significativa per fare la spesa, evitando le code, sono stati due programmatori di Monfalcone, Daniele Bearzot e Fabio Fumis. Pensata per smartphone e tablet, l’App riesce a indicare l’orario migliore in cui recarsi al supermercato, organizzando e distribuendo gli arrivi dei clienti durante la giornata. L’App si chiama ‘QuandoSpesa’ e per utilizzarla basta scaricarla e iscriversi. E’ facile da usare: basta scegliere il giorno in cui si preferisce andare a fare la spesa nel supermercato di fiducia. L’algoritmo suggerirà un orario, riducendo l’attesa dei clienti fuori dalla porta, limitando gli assembramenti e consentendo a chiunque di gestire al meglio il tempo per gli acquisti. Anche l’Aduc, per risolvere il problema della coda, ha rilanciato una proposta dell’Associazione nazionale coordinamento camperisti: il metodo ‘Guida e ritira’, che consente ai clienti di ordinare e pagare online, provvedendo con il proprio veicolo al ritiro, ai supermercati di ottimizzare il personale che può essere destinato in parte al confezionamento e alla consegna, anziché alle operazioni di cassa, ridurre le code e i contatti tra persone e quindi il rischio di contagio, ai supermercati di riservare il servizio di consegna a domicilio agli anziani e ai portatori di disabilità. Ovviamente, anche in questo caso si formeranno delle file per il ritiro, ma saranno differenziate, molteplici e, quindi meno onerose per i consumatori.