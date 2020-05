La conquista del West tra ricordi e realtà

Docente, saggista, storico dell’arte e del cinema, da anni l’udinese Carlo Gaberscek cataloga, esplora e fotografa i luoghi reali che hanno fatto da sfondo ai più importanti film western della storia, negli Usa e non solo. Il suo amore per il West lo ha portato nel tempo a produrre poderosi volumoni da centinaia di pagine in cui letteralmente ‘ricostruisce’ i set e le location di tutti i film famosi e non, dall’America alla Spagna, all’Italia. L’ultimo pubblicato, Westerns in Arizona (1950-1960), secondo volume (da 600 pagine!) di una serie in corso su tutti i film girati nello stato americano dal 1912 a oggi, si è guadagnato un importante spazio ‘popular’ nei numeri 79 e 80 di Classic Tex, la ristampa cronologica a colori delle storie classiche del personaggio creato da G.L. Bonelli.

“Un lavoro ancora incompleto – ammette – che non so se sarà in grado di ultimare, come tutti i grandi progetti. Per ora lavoro sul ricordo, una cosa che faccio costantemente, grazie anche alle informazioni reperibili in rete: impensabili quando ho iniziato questi studi e le pubblicazioni…”.



DAL VIRTUALE AL REALE -

“MAPPATURA NON COMPLETA” -

LA RICERCA DEI SET SCOMPARSI -

Per ricostruire i paesaggi cinematografici del grande cinema western ci vuole buona memoria, ma anche la frequentazione diretta dei luoghi. Come si possono conciliare oggi? “Sono un appassionato di western dalla lontana infanzia, gli anni ‘50, l’epoca in cui questo genere ha vissuto il suo momento più glorioso. Nel 1980, ho deciso di ‘attraversare lo schermo’ e andare a scoprire quei grandi spazi, quei canyon e quelle monumentali forme rocciose che tanto mi avevano affascinato nei cinema udinesi. Una sorta di viaggio dal virtuale al reale, da un’immagine proiettata alla ‘tangible evidence’, come aveva detto un amico americano. La ricerca è iniziata nella location più mitica, la Monument Valley, avendo a disposizione solo una grande passione e la memoria cinematografica: un archivio mentale fatto di spezzoni, clip, inquadrature, frammenti di film.Da lì, l’idea di costruire una geografia del cinema western, una mappatura delle location utilizzate. Ho dovuto inventarmi un metodo di lavoro, una nuova disciplina: ‘geografia e archeologia del cinema western’, capace di coniugare l’avventura sul campo ‘alla Indiana Jones’ e lunghe ricerche in archivi e università”.Questa geografia narrata del western storico è passata attraverso nazioni ed epoche. Cosa manca ancora? “Anno dopo anno, la ricerca si è straordinariamente dilatata, estendendosi al Canada, al Messico e alla Spagna, fino a raggiungere una mappatura molto ampia. Però mai completa: nessuno è mai riuscito a conoscere il numero totale di western prodotti, anche perché molti dell’epoca del muto sono andati perduti”.La crisi del western e le soluzioni trovate possono aiutare il cinema di oggi, costretto – come sarà - a reinventarsi luoghi, modi e situazioni? “In realtà, la crisi risale a più di quarant’anni fa, ma è riuscito a sopravvivere grazie alla Tv. Per mantenersi in vita, è stato poi costretto all’ibridazione con alri generi: l’horror, la fantascienza...”.Qual è stata la maggior soddisfazione nel corso delle ricerche ‘sul campo’? “Le molte location raggiunte e la scoperta dei resti di vecchi set abbandonati. Oggi, con molte tecnologie a disposizione rispetto ad alcuni decenni fa, questo tipo di ricerca potrebbe essere più facile e veloce, ma dobbiamo tener conto che nel frattempo molti luoghi sono cambiati, radicalmente trasformati, e tanti set sono completamente scomparsi”.