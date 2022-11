Nasce La Vos dai Furlans

E’ stata presentata oggi a Udine, nella sede della Regione, La Vos dai Furlans, la nuova testata pubblicata dal gruppo Mediafriuli che comprende un settimanale cartaceo e un sito web in lingua friulana.

"La lingua per restare viva deve essere usata tutti i giorni e per qualsiasi occasione. Dopo aver portato avanti, dal 2015 a oggi, i progetti per i bambini, oggi si apre un nuovo capitolo del nostro lavoro. Nasce “La Vôs dai Furlans”, un giornale settimanale e un sito web, che intende raccontare cronaca, cultura, sport e molto altro in sola lingua friulana. Temiamo che se il friulano viene utilizzato solo per scrivere di storia e cultura del Friuli, farà la fine del latino, ovvero una lingua sì insegnata, ma di fatto morta" afferma Rossano Cattivello, direttore responsabile de La Vos dai Furlans. "Invece, intendiamo usare il friulano per raccontare di un incidente, di un affare politico, di una partita vinta, di un concerto rock: vogliamo parlare di tutto in friulano. E lo facciamo per farci leggere soprattutto da quei friulani che, qui e nel mondo, parlano in marilenghe, ma non sono abituati a leggerlo e ancora meno a scriverlo".

"Questo giornale ha radici robuste nel passato, ma guarda al futuro parlando del presente. Qualcuno potrebbe chiederci… perché lo fate? La risposta è semplice: noi crediamo che la lingua possa essere utilizzata per tenere unito un popolo così da difendere e far crescere la qualità della vita nostra e dei nostri figli. Niente di più, ma nemmeno niente di meno”.

“La Vos dai Furlans - spiega Alfonso Di Leva, direttore editoriale del gruppo Mediafriuli - nasce all’insegna di un preciso impegno civico e in spirito di servizio. Siamo convinti che una lingua, per essere viva, deve essere usata in ogni momento della vita della comunità, compreso quello del diritto dei cittadini a scegliere come informarsi ed essere informati. E siamo convinti che gli strumenti della comunicazione nella lingua identitaria sono chiamati a una vera e propria sfida: quella di diventare fattori fondamentali della identità e della coesione della comunità. Una sfida che vogliamo vincere”.