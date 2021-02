Nelle edicole è in arrivo... Il Frico!

Dall’uscita di venerdì 26 febbraio e ogni ultimo venerdì del mese, il settimanale Il Friuli si arricchisce di un inserto satirico di otto pagine curato dal gruppo “I Mataran”. Il loro, in verità, è un ritorno, vista la collaborazione avviata nel 2015, alla nascita del progetto, coronata da grande successo e con una eco che ancora oggi si ricorda.

Nasce ora "Il Frico": un giornale nel giornale che vuole essere un omaggio alla testata, di cui riprende grafica e stile, con storie, fumetti, disegni, umorismo e satira a palate, tra colpi di scena già annunciati e soprese continue.

“Se Il Friuli è la voce dei friulani dal 1849", spiegano i curatori e coordinatori del progetto David Benvenuto e Marco Tonus, "Il Frico è la pancia dei friulani, da sempre, e da ora lo sarà anche in un altro modo. Se la satira è il metro della libertà di un Paese, allora vuol dire che in Friuli Venezia Giulia questa libertà c’è, alla grande, ed essere ospitati dal settimanale ‘il Friuli’ è veramente un elemento in più”.

L’esordio, in edicola, dal 26 febbraio, oscillerà tra politica nazionale e regionale, con qualche piccola provocazione per stimolare un confronto su alcuni temi scottanti.