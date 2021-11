Non lasciate morire il parco dimenticato

Alberi caduti, ceppaie, sterpaglie, un maestoso cedro del Libano che sta per soccombere a causa della vegetazione spontanea che ha invaso ogni spazio. Camminare in quello che un tempo era il Parco del Cotonificio del Cormor lascia l’amaro in bocca, forse perché, mentre passeggiamo ascoltiamo il racconto di Romano Carlevaris, che questo piccolo mondo antico lo ha sempre amato e difeso.



Romano ci racconta di quando viveva nella casa, ora diroccata, adiacente uno degli ingressi della Fiera di Udine, di come in quell’opificio ha vissuto e lavorato per una vita, fino a quando negli Anni ’70 la crisi del tessile e la cattiva amministrazione portarono al tracollo dell’azienda. Ci racconta scampoli di vita all’interno di un impianto che dal 1884, ha dato lavoro a migliaia di friulani. Forse, anche per questo Romano non accetta di assistere silenzioso alla rovina di questo angolo di Friuli.





PROGETTO DA DUE MILIONI

BUONE NOTIZIE

Per la casa del fondatore,, semidiroccata dopo anni di abbandono ormai c’è poco da fare. La villa non si scorge più dall’esterno, nascosta com’è dalla vegetazione spontanea. L’edificio appartiene all’ente fieristico, che però in questo momento ha ben altri problemi a cui pensare, tanto più che servirebbero interventi molto costosi. “Nonostante mille promesse - ci spiega sconsolato Carlevaris - pare che a nessuno interessi se quest’angolo del Friuli se ne sta andando in malora”.- Appena 4 anni fa la Provincia di Udine, guidata da Pietro Fontanini, pareva aver trovato la quadra mettendo a disposizione oltre due milioni di euro per realizzare il giardino botanico, con tanto di serra e centro visite. Che ne valesse la pena pareva testimoniarlo il progetto realizzato dall’architetto Elisa Trani in collaborazione con l’Università di Udine, nel quale si parlava di circa 250 piante di pregio presenti nel parco. Sono stati realizzati il centro visite, nell’edificio un tempo adibito ad asilo, e la serra in acciaio e vetro. Poi lo stop causato dalla chiusura della Provincia e il passaggio di mano prima alla Regione e poi al Comune di Martignacco, con la Pandemia a fare da terzo incomodo. Lo scotto maggiore lo paga proprio il Parco dell’ex cotonificio, con i maestosi alberi che stanno cedendo il passo a rovi e sterpaglie. “- ci dice sconsolato Carlevaris - e sarebbe indispensabile intervenire quanto prima per fermare il degrado”.- Il sindaco di Martignacco, interpellato per capire quale sia la situazione, ci ha dato buone notizie: “Non solo abbiamo in mente cosa fare, ma. Per quanto concerne il centro visite stiamo completando le certificazioni dei lavori eseguiti e a breve apriremo un bando per la sua messa a disposizione. Anche per la serra ci siamo dati da fare, ma nonostante siano stati contattati almeno una cinquantina di interlocutori fatichiamo a individuare un soggetto interessato a gestirla. Per quanto concerne il patrimonio arboreo abbiamo appena completato un lavoro certosino di censimento e classificazione dotando ogni albero di una scheda. Lo studio, costato parecchie migliaia di euro. Ci permette ora di pianificare gli interventi. Abbiamo anche dato gli incarichi per realizzare cartellonistica e arredo urbano per i percorsi già previsti. Ci stiamo dando molto da fare anche sul versante del contratto di fiume del Cormor, tanto da inserire questa zona come meritevole di migliorie anche alla luce del cicloturismo sempre più presente., ben sapendo che qualsiasi progetto deve per forza essere economicamente sostenibile, pena il rischio di naufragare dopo il taglio del nastro”