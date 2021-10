Riforma del catasto, il primo problema è l'abusivismo edilizio

In questa nazione, come spesso accade, chi rispetta le regole paga anche per i furbetti. L’annunciata riforma del Catasto ha sollevato un polverone politico. È un passaggio necessario perché nel corso dei decenni e con il cambiamento dei modelli urbanistici e sociali i parametri con cui si calcola il valore degli immobili è cambiato. Ed è anche inevitabile in quanto è la stessa Unione Europea a chiedercelo, quale condizione per gli enormi finanziamenti a sostegno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Però non ha senso di ragionare su vani, metri quadrati e aliquote se prima non si risolve il vero cancro del sistema catastale italiano: l’abusivismo. Fenomeno che in Friuli Venezia Giulia sostanzialmente non esiste, visto che l’indice ufficializzato dall’Istat è del 3,6 per cento. Stesso indice è riferito al TrentinoSüdtirol, mentre nel vicino Veneto sale al 6,8 per cento. Se la media delle regioni di Nord Italia è del 5,9%, scendendo al Centro il parametro cresce a doppia cifra: 17,5 per cento. Ma è nel Meridione che il fenomeno esplode, registrando una media del 45,2 per cento. In Basilicata e in Calabria addirittura 6 case su dieci non esistono per il Catasto e quindi non sono tassate. Se prima non si agisce, quindi, sulla base imponibile, vale a dire sul numero di case e di proprietari che sono tenuti a pagare le tasse sugli immobili, qualsiasi riforma fiscale rischia di pesare sempre e solo sugli onesti. La riforma troverà gli strumenti per accatastare tutto quello che oggi non è accatastato, dai terreni alle abitazioni, i cosiddetti immobili fantasma?



, presidente dell’, è certo che “le imposte aumenteranno solo per chi fino a ora non ha pagato., non dovranno pagare di più. Anzi, se verranno alla luce gli immobili abusivi, che in molte regioni del Meridione superano il 60%, chi ha sempre pagato potrà vedersi anche ridurre il peso fiscale”.“È l’unico modo – continua il commercialista - per salvaguardare i cittadini che si sono sempre comportati in modo onesto”.La legge delega, pur se generica, specifica che le nuove informazioni sugli immobili non serviranno a determinare la base imponibile dei tributi. “Il Catasto – aggiunge - è ancorato agli Anni Sessanta. L’obiettivo della riforma è intercettare tutti gli immobili sconosciuti al catasto, ma anche i terreni su cui è stato costruito che sono accatastati ancora come agricoli, quindi non edificabili. Bisogna fare emergere quello che non c’è”.Altri punti da risolvere sono i criteri per classificare gli immobili. “La rendita di ciascun immobile – ancora Camilotti - dovrà essere attualizzata secondo i valori del mercato. Ora il valore è ancora legato alla rendita catastale, ma il valore degli immobili sul mercato è cambiato. Non è corretto che la rendita catastale di un appartamento di 80 metri quadrati a San Daniele sia la stessa di un immobile con la stessa metratura in via Monte Napoleone a Milano. Oggi i due proprietari pagano le stesse tasse. Nell’ambito della riforma deve essere, poi, valutata l’opportunità fra esigenze di semplificazione e necessità di equità fiscale. La revisione delle rendite catastali e il loro aggancio al valore di mercato può creare difficoltà organizzative e burocratiche. Le esigenze devono essere mediate e va trovata la giusta ponderazione fra burocrazia ed equità di tassazione a parità di fattispecie contributiva”.Con il tempo, quindi, il Catasto si è allontanato dalla realtà. “Bisogna seguire l’andamento del mercato – conclude Camilotti - e valutare un immobile secondo i metri quadri e non, come accade oggi, secondo il numero di vani. Una casa di cinque stanze a Cividale non può avere lo stesso valore di una casa sempre di cinque stanze a Milano. La tassazione deve essere ancorata al reale valore di un immobile, ma prima di arrivare a questo la riforma del Catasto deve fare emergere quello che non c’è. Se la riforma arriverà in fondo in modo corretto, tutti pagheranno di meno”.