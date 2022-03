Sistema in equilibrio solo con il carbone

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla devastante invasione russa dell’Ucraina, il nostro Paese e, ovviamente la nostra regione, devono affrontare il problema di come far fronte alla possibile riduzione delle forniture di gas, che alimenta centrali termoelettriche, industrie e abitazioni. Le preoccupazioni sono molto forti: qualsiasi azione si decida di intraprendere, serviranno mesi per riequilibrare le forniture ora pesantemente sbilanciate sul gas russo.

A dicembre 2021, secondo le analisi di Terna, che si occupa della rete elettrica, i nostri consumi sono cresciuti del 6,4% rispetto a dicembre 2020 e del 7,9% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel periodo considerato, la domanda elettrica regionale è stata coperta da fonti di energia rinnovabile per il 23 per cento. Nel 2020, invece, secondo i dati disponibili sul sito di Terna, il Fvg ha consumato 9.386 GWh (Gigawatt/ ora). Di questi 5.810 sono stati assorbiti dall’industria, 2.064 dai servizi, 1.334 dal consumo domestico e 133 dall’agricoltura. I consumi industriali sono assorbiti per la maggior parte dalle attività manifatturiere, pari a 5.474 GWh, mentre nel caso dei servizi la parte del leone la fa il commercio all’ingrosso e al dettaglio che assorbe quasi 478 GWh seguito a ruota da trasporto e magazzinaggio che assorbe da 315 GWh.



: in regione abbiamo una potenza installata pari a 2.800 MW (Megawatt). La quota preponderante è garantita da impianti termoelettrici che raggiungono i 1.710 MW e includono la centrale di Torviscosa da 820 MW e il termovalorizzatore di Trieste che produce in cogenerazione. La centrale a carbone di Monfalcone, gestita da A2A, è ferma ma è entrata in funzione per un breve periodo alla fine dello scorso anno per far fronte alle richieste. L’impianto è in grado di produrre in totale 320 MW, mentre l’iter per la costruzione di una nuova linea basata sull’uso di gas metano e idrogeno da 850 MW è fermo nei Ministeri competenti.Se la situazione dovesse peggiorare per quanto concerne le forniture russe, è molto probabile che proprio questo impianto debba essere riacceso in attesa che arrivi gas da altri fornitori. Una scelta inevitabile che Confindustria Udine ha sottolineato si sarebbe potuta evitare se soltanto si fosse riusciti a costruire il rigassificatore di Trieste, giunto a un passo dall’autorizzazione dopo 15 anni di discussioni e contro il quale si levarono molte proteste. Al termoelettrico si aggiunge il fotovoltaico, divenuto ormai la seconda fonte più importante con 560 MW, l’idroelettrico con 521,8 MW e le bioenergie che producono 140 MW.Proprio sulle energie rinnovabili si concentra Legambiente: “Non abbiamo fatto i compiti negli anni scorsi – ci ha detto Emilio Gottardo, membro della segreteria regionale -. Tutti ci preoccupiamo per i ghiacciai che scompaiono e poi siamo cinici quando dobbiamo prendere le decisioni e continuiamo a usare combustibili fossili. L’idroelettrico è stato sfruttato al massimo e fa i conti con la siccità. In questo momento è inutile crearsi illusioni pensando di pompare il gas dell’Adriatico tanto più che le riserve sono limitate e serve del tempo. In Italia sono ferme richieste per oltre 60 GW da fotovoltaico negli uffici del Gse (Gestore servizi elettrici). Facendo le cose per bene potremmo recuperare nel giro di tre anni. Dobbiamo affrontare la questione con logiche strutturali e non emergenziali. E dunque puntare prima di tutto alle rinnovabili dove c’è convenienza, tecnologie e disponibilità”.