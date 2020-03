Voi restate a casa, il Friuli vi fa compagnia!

Il Gruppo Mediafriuli è schierato in prima linea per tenervi informati in questa fase nella quale tutta Italia è impegnata nella dura lotta al Coronavirus, che comprende anche stringenti misure sugli spostamenti in tutto il Paese.

Anche noi aderiamo alla campagna #iorestoacasa. Ribadendo al nostro pubblico l'invito a limitare al minino necessario i movimenti, vogliamo allo stesso tempo restare vicini ai friulani anche per far trascorrere le ore tra le mura domestiche in maniera più piacevole, sconfiggendo così la noia.

Per questo, potrete continuare a leggere il settimanale Il Friuli gratis a casa vostra!

Ogni venerdì e fino a Pasqua, i lettori potranno ricevere gratuitamente al loro indirizzo mail la copia elettronica del giornale, per approfondire tutti i temi di attualità direttamente dal proprio smartphone o pc.

Per attivare l’abbonamento gratuito (che non prevede alcun vincolo di rinnovo al termine della promozione), è sufficiente inviare una mail all'indirizzo gruppomediafriuli@telefriuli.it

Voi restate a casa.... il Friuli vi farà compagnia!