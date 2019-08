Piccole taglie molto di moda

Avere un cane al proprio fianco non è più una questione sentimentale, ma una vera e propria moda. Le razze più diffuse sono quelle piccole, che si adattano a qualsiasi ambiente e poco complicate. Si tratta di cani particolarmente affettuosi e svegli e, soprattutto, che danno poche preoccupazioni.

Ecco le razze più di moda ultimamente.

Un esemplare molto diffuso è il cane d’acqua portoghese. Si tratta di una razza estremamente attiva ed energica. Ama l’attività fisica all’aria aperta e si caratterizza per una spiccata intelligenza. E’ anche molto abile nel nuoto ed è molto obbediente e sofisticato. Questa razza è stata scelta come animale domestico dalla famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti, Obama.

Il Cavalier King Charles spaniel è un’altra fra le razze di moda. Si tratta di un cane dalle orecchie pelose e lo sguardo intenso. Nel corso della storia è stato il cane prediletto dagli aristocratici. D’altra parte è un cane che ama gli agi ed è abituato alla bella vita.

Il bracco tedesco, di razza originaria della Germania, in alcuni esemplari si caratterizza per il pelo particolarmente bello e lucido. Inoltre, la sua classica postura altezzosa rende questo cane particolarmente affascinante. Ma le sue caratteristiche fisiche non sono l’unica cosa che richiama l’attenzione, poiché il bracco tedesco è noto per le sue abilità: è un cane ideale per la caccia ed è incredibilmente obbediente. Molte persone lo scelgono come compagno per la vita in campagna.

Il bulldog francese è un cane dall’aspetto robusto e muscoloso. La sua testa è squadrata, larga e possente. È un cane protettivo e molto intelligente. Richiede all’incirca un’ora al giorno di attività fisica ed è l’ideale per vivere in spazi piccoli, come gli appartamenti. Scelto anche da molte celebrità, è un ottimo compagno, particolarmente obbediente.

E’ molto diffuso anche il carlino. Si tratta di un cane di aspetto piccolo e di origine cinese. Appare ben piazzato e compatto, la sua testa è grande, ma proporzionata al corpo. Questa razza rientra nella classifica delle 30 razze più famose al mondo di sempre. I carlini sono conosciuti per la loro indole da pigroni, ma sono anche molto simpatici. Amano l’ora dei pasti e potrebbero mangiare in qualsiasi momento, fattore che li rende talvolta tendenti al sovrappeso. E’ anche una razza ricca di stile e personalità.

Il welsh corgi (Pembroke) è una razza molto famosa in Inghilterra. Sono cani lavoratori, affettuosi e molto intelligenti. Alle volte fanno le mansioni del cane da pastore. A causa del suo carattere amichevole, il Welsh corgi è una razza ideale per vivere con i bambini. Molte persone paragonano le sembianze di queste cane a quelle di una volpe.

Il Boston Terrier è un cane molto allegro e intelligente e svariati capi di stato hanno scelto questa razza per entrare a far parte della loro famiglia. Sono cani estremamente socievoli e che si adattano facilmente. Non richiede cure complesse grazie al suo pelo corto e alla sua spiccata adattabilità.

Ancora di moda, anche se non in testa alla classifica delle preferenze come una volta, il volpino italiano è un ottimo cane da compagnia, sano, allegro, vivace, e non abbaia senza motivo. E’ un cane vigoroso, tonico e piuttosto longevo, al pari di tutte le razze di piccola mole. Esuberante ma non invadente, sempre affettuoso con il padrone e con tutti i componenti della famiglia, è dotato di un udito finissimo ed è sempre attento a quanto lo circonda. Se lasciato libero in giardino, non si lascia mai sfuggire la presenza di estranei. Un vero piccolo cane da guardia.