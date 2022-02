‘Rischio alluvioni, no a opere dannose lungo il Tagliamento’

Ieri sera, nella Sala assembleare della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia, si è tenuto un incontro, organizzato dal consigliere regionale Leonardo Barberio, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro per affrontare insieme alle 22 municipalità presenti, tra cui i comuni rivieraschi del medio corso del Tagliamento, le criticità derivanti dall’approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

Le principali questioni che hanno sollevato perplessità e contestazioni da parte dei Comuni rivieraschi e non, dopo la pubblicazione del piano da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, riguardano le casse di espansione e la traversa di Pinzano.

"Il problema delle casse di espansione è superato, non esiste più. La loro menzione nell'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni redatto dall'Autorità di bacino è un refuso che verrà rettificato con apposito atto", ha ribadito Scoccimarro. "Siamo riusciti a evitare, con il nostro parere negativo a dicembre 2020 un'opera dannosa per il territorio. Abbiamo già avviato opere nel basso corso e altre partiranno a breve perché non possiamo più stare fermi; bisogna superare, con responsabilità istituzionale, le 'rivalità' esistenti perché nessuno vuole danneggiare alcun territorio, bensì salvaguardare la vita umana in caso di calamità naturali come quelle del 1966 o quella verificatasi in occasione della tempesta Vaia quando non ci furono intervalli tra una piena e l'altra".

Chiarito il primo punto, che rappresenta un refuso degli atti che saranno prontamente rettificati, resta da chiarire la questione relativa alla traversa che, invece, risulta compresa nelle ipotesi realizzative.

Nel piano dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali figura ancora l'opera di Pinzano denominata ponte-traversa "un'idea, non un progetto - specifica l'assessore -, individuata dal Laboratorio Tagliamento e approvata dai sindaci e loro delegati di tutto il corso. Curiosa poi la giravolta di ex assessori, ora consiglieri regionali, che allora avevano approvato il piano con relativa delibera e oggi invece gridano allo scandalo".

A fronte della dichiarata opposizione dei sindaci alla realizzazione dell'opera a monte, Scoccimarro ha ribadito come "nessuno ha in mente di danneggiare il territorio. Lasciare la situazione inalterata è una grossa responsabilità: va trovata una via da percorrere, non ci si può limitare a dire no. Bisogna individuare un'alternativa al ponte-traversa? Gli strumenti che abbiamo già messo in campo prevedono di continuare il percorso del Mab Unesco al fine di raggiungere la massima condivisione con i sindaci e portatori d'interessi del Tagliamento sull'intera valorizzazione del territorio".

"Con questo iter - ha concluso Scoccimarro - si potranno sviluppare tutti gli studi di dettaglio che possano individuare le soluzioni alternative attraverso un Contratto di Fiume che definisca le opere e le prospettive, anche superando ed aggiornando il lavoro prodotto dal Laboratorio Tagliamento, comprese le compensazioni economiche".

Le posizioni delle amministrazioni si sono dimostrate unanimi sulla contrarietà di qualsiasi opera invasiva che possa deturpare il corso del fiume, con conseguenze dal punto di vista ambientale, turistico ed economico. “La Regione – precisano dalla Comunità - si trova a dover dare risposte alla forte preoccupazione rispetto a un atto la cui stesura e successiva approvazione non è stata discussa con i territori e ad affrontare un problema prospettico che vuole evitare la divisione dei territori, approcciandosi al Tagliamento in modo sistemico, senza distinzioni tra medio e basso corso”.

Partendo dalla disponibilità al dialogo e dalla volonta di mettere in sicurezza il Fiume, in particolare nella zona di Latisana, gli intervenuti hanno chiesto a gran voce alla Regione di fare un passo indietro sulle modalità d'intervento, in particolare nel modificare quell’opera invasiva e fortemente contestata in sala, costituita dalla traversa di Pinzano, sedendo a un tavolo tecnico insieme a tutti i Comuni rivieraschi per trovare delle soluzioni alternative.

“La problematica va affrontata intervenendo politicamente e giuridicamente sul testo approvato dall’Autorità di Bacino e il convegno, della cui importanza tutti quanti sono stati concordi, si è chiuso con la richiesta all’assessore Scoccimarro di intervenire con forza in tal senso; richiesta che ha trovato risposta nell’ampia disponibilità da parte dell’assessore e della Regione nel dare ascolto alle chiare esigenze del territorio con il rimando a successivi incontri di aggiornamento”.

"La sicurezza dei territori e la tutela dell'ambiente, ora anche precetto costituzionale, vanno perseguiti con estrema chiarezza e senza contrapporre le comunità coinvolte. Se ci sono dei refusi nel piano di gestione del rischio alluvioni, si dica chiaro come verranno corretti, ma altrettanto chiare siano le intenzioni dell'assessore all'Ambiente su come intende risolvere la problematica delle alluvioni sul Tagliamento: se vuole garantire la sicurezza dei territori, di tutti i territori, oppure se intende percorrere la sciagurata strada di nuove edificabilità", afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) a margine dell'incontro. "Accanto al necessario coinvolgimento dei sindaci e quindi delle comunità interessate abbiamo chiesto un confronto in IV commissione consiliare perché vengano illustrati gli aggiornamenti del Piano di gestione del rischio alluvioni relativo al fiume Tagliamento e chiarire anche quali dovranno essere le azioni sulla traversa di Pinzano, declinata in ogni modo dai sindaci".

“Qualsiasi soluzione sul Tagliamento, oltre a essere condivisa e partecipata, dovrebbe tenere conto dell’utilità sociale e senza recare danno alla salute e all’ambiente”. Lo rimarca il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo. “L’incontro di ieri tra l’assessore Scoccimarro e i sindaci del Friuli Collinare e del Pordenonese non ha aggiunto nulla alla situazione degli interventi di messa in sicurezza lungo il fiume, se non le consuete frasi di circostanza”.

“All’assessore diciamo che la soluzione per il Tagliamento non può essere certo rappresentata da un altro ponte ferroviaria a Latisana o, peggio ancora, dalla Cimpello – Sequals – Gemona. Ora che anche la Costituzione lo prevede – conclude il capogruppo M5S -, ogni intervento, oltre a essere condiviso e partecipato, deve tenere conto anche degli aspetti ambientali, tanto più se si tratta di un’opera pubblica”.

"Le norme tecniche di attuazione del Piano gestione rischi alluvioni 2021-27, con le relative cartografie, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pertanto dal 5 febbraio sono in vigore". Lo comunica, in una nota, il consigliere regionale Maddalena Spagnolo (Lega) che esprime soddisfazione per quanto ivi stabilito. "Il lavoro portato avanti dalla Direzione Ambiente della Regione - con cui la consigliera Spagnolo si è costantemente confrontata - ha consentito di aggiornare il Piano tenendo conto delle opere già effettuate dalla Regione, così scongiurando il pericolo che le misure precedentemente assunte comportassero vincoli di inedificabilità non più aderenti alla realtà e tali da immobilizzare l'attività edificatoria in vaste zone dei molti Comuni interessati".

"Importantissima, in particolare per la Bassa Friulana, - continua Spagnolo - la previsione della realizzazione entro i sei anni di vigenza del Piano dell'opera finalizzata alla laminazione delle piene secondo quanto emerso dal Laboratorio Tagliamento, relativamente alla quale nel primo ciclo di tre anni dovrà essere completata la progettazione e nel successivo ciclo di tre anni l'opera dovrà essere realizzata".

"La Commissione Laboratorio Tagliamento ha individuato l'opera di laminazione delle piene che deve essere effettuata affinché - spiega Spagnolo - unitamente all'effettuazione delle opere nel basso corso del fiume, le popolazioni rivierasche siano messe in sicurezza, contemperando questa esigenza con quella di tutela del fiume".

"La commissione era infatti composta da tutti i soggetti interessati: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Protezione civile della Regione), Regione Veneto; Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Magistrato alle Acque, Università di Trieste, Università di Udine, Province di Udine e Pordenone; Comuni del medio e basso corso del fiume Tagliamento e associazioni ambientaliste".

"Il Gruppo sicurezza del Tagliamento composto dai Comuni di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Ronchis, Varmo e San Michele al Tagliamento, si incontrerà giovedì 10 febbraio con il consigliere Spagnolo per valutare debitamente la situazione e per le successive iniziative da assumere", si legge ancora nel comunicato.

"I territori del basso corso del fiume Tagliamento - conclude l'esponente della Lega - attendono da decenni la messa in sicurezza dal fiume, per assicurare in primis la sicurezza dei cittadini ma anche per consentirne la crescita e lo sviluppo. Nessuna genuina contrapposizione di interessi tra territori può esistere in questa questione, non solo perché la sicurezza va naturalmente garantita, ma anche perché le opere ritenute necessarie dai soggetti competenti sono state individuate nel contemperamento di entrambe le esigenze, di assicurare la sicurezza e di tutelare il fiume".