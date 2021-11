‘A Precenicco mancano ancora i loculi in cimitero’

A Precenicco resta l’allarme per la mancanza di loculi in cimitero. “In occasione della seduta del Consiglio comunale del 29 novembre, durante la discussione della variazione al bilancio 2021, su mia precisa richiesta alla Giunta”, spiega il capogruppo di minoranza Giuseppe Napoli, “il Vice Sindaco Edi Pozzetto ha affermato che nel cimitero non ci sono, tuttora, loculi comunali disponibili per la cittadinanza, e ci vorrà ancora tempo”.

“Questa situazione – affermano i consiglieri della Lista per Precenicco Napoli, Zamarian, Guidolin e Zanet - è incredibile. Sono trascorsi oltre tre anni da quando si è esaurita la disponibilità e, nel frattempo, abbiamo assistito alle scelte dell’attuale maggioranza che ha approvato il 9 luglio 2020 il Regolamento di Polizia Mortuaria, il 3 agosto 2020 il nuovo Piano Cimiteriale, con il nostro voto contrario e, poi, con delibera di Giunta Municipale n.69 del 16 settembre 2020, all’approvazione del progetto di fattibilità dei lavori di straordinaria manutenzione del cimitero per un importo di 115.000 euro”.

“A seguire le diverse determinazioni del funzionario, con cui si è proceduto alla scelta del professionista, all’appalto e realizzazione del primo lotto pari a 65.000 euro, nonché a centinaia di comunicazioni degli uffici a parenti e congiunti di defunti, alcuni avvisi del Sindaco De Nicolò, del Responsabile Procedimento, con il risultato di avere al 30 novembre zero loculi disponibili”, prosegue la minoranza.

“Diciamo che quella intrapresa dal Sindaco e dalla sua maggioranza ci è parsa da subito una strada in salita, e i fatti, purtroppo, ci danno ragione perché la montagna di annunci sul futuro dell’area cimiteriale ha partorito il topolino di nessun loculo. Non ci stancheremo mai di ricordare che da oltre tre anni a Precenicco, i parenti dei defunti, salvo che non siano proprietari o concessionari di vecchi loculi, possono ottenere soltanto il seppellimento per terra o essere cremati. Continuiamo a ritenere questa situazione una vera indecenza, con evidente dimostrazione della incapacità dell’attuale maggioranza”, conclude la minoranza.