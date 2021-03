‘Assalti a bancomat e porta valori, serve più sicurezza’

“Negli ultimi anni, sul nostro territorio nazionale, si sono intensificati gli assalti ai furgoni portavalori e ai loro equipaggi, oltre a veri e propri attacchi a bancomat e stazioni di servizio”, rileva il Segretario provinciale Ugl Sicurezza civile di Udine, Marco Giaretta.

“È di questa notte l'ultimo assalto con ruspa a un distributore di carburante a San Vito al Tagliamento. C'è bisogno di più sicurezza per le guardie particolari giurate in servizio di zona notturna. La normativa che disciplina la loro operatività (dm 269/2010) fornirebbe la soluzione: fare uscire pattuglie composte da due guardie giurate (come nel caso delle Forze dell’ordine), per dare più sicurezza al personale e fornire soprattutto un utile soluzione in caso di pericolo”, continua Giaretta.

“Un altro settore della vigilanza privata che sta subendo dei veri e propri tagli al personale è quella del trasporto valori. Come segretario provinciale Ugl sicurezza civile ho chiesto di poter prendere in considerazione quanto disposto dalla Sentenza del TAR del Lazio, sezione di Latina, che rigettava il ricorso di un Istituto di Vigilanza privata che contestava quanto disposto da Prefettura e Questura di Latina, che obbligava tutti gli Istituti che operano nella provincia di Latina a impiegare sempre tre guardie giurate nei servizi di Trasporto e Scorta Valori, indipendentemente dai valori trasportati”.

“Si stanno verificando, inoltre, dei casi sempre più frequenti di guardie particolari giurate che effettuano consegne in solitaria (con dei furgoncini anche nella nostra regione), che subiscono la rapina (come quella nel Novarese poche settimane fa) nel peggiore dei casi anche violenza, per poi subire il terzo grado da parte dal proprio Istitutio di vigilanza privata… assurdo!”, denuncia ancora Giarretta.

“Per noi viene prima di tutto l'incolumità delle guardie particolari giurate: prevenire è meglio che curare, questo è il nostro mantra! In questi giorni, come scritto, io e i miei colleghi delle segreterie provinciali di Pordenone, Luigi Valente, e Luca Ruffoni di Gorizia, abbiamo inviato una richiesta d’incontro alle Prefetture e Questure della nostra Regione, per illustrare e trovare di comune accordo un’intesa affinché si possano salvaguardare e tutelare le guardie particolari giurate, che molto spesso sono dimenticate dalle istituzioni e dalla politica nazionale”, conclude la nota Ugl sicurezza civile.