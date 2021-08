‘Budoia, non passa la mozione sui giochi inclusivi’

“La maggioranza di sinistra in Consiglio comunale a Budoia ha bocciato la mozione della Lega Salvini sulla manutenzione, riqualificazione e inserimento nelle aree gioco comunali di giochi inclusivi”, denuncia il consigliere comunale del Carroccio Marco Giaretta. “I parchi inclusivi sono uno spazio dove anche i bambini con diversa abilità possono giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza, interagendo con altri bimbi. La mozione presentata era una grossa opportunità e vanto per la comunità di Budoia”.

“Essere al fianco dei bambini meno fortunati, abbattere queste barriere che sono più mentali che architettoniche e farlo fin dall'infanzia è un nostro dovere. Si trattava, in fondo, di una scelta di maturità e d’innovazione all'interno del territorio comunale di Budoia", continua Giaretta. “Purtroppo, il primo cittadino Ivo Angelin durante il Consiglio si è espresso negativamente, ammettendo la totale non conoscenza dell'argomento e definendola semplicistica. Secondo il Sindaco, un parco inclusivo sarebbe discriminante per i bambini senza disabilità!”.

“Secondo il Sindaco, l’iniziativa non era da portare in Consiglio, ma doveva essere proposta alla sua attenzione dai genitori, mentre è proprio compito della politica dare voce a queste iniziative”, continua il consigliere.

“Resto basito dalle parole del Sindaco che, anziché informarsi, bolla la proposta della Lega come irricevibile. Arrivando a dire che i parchi inclusivi discriminano i bambini senza disabilità, mentre la parola stessa definisce il contesto usufruibile a tutti. Se l’ufficio tecnico non è in grado di progettare un opera si affida l’incarico a chi è tecnicamente abilitato. Inoltre, è proprio il compito dei consiglieri comunali portare democraticamente al Consiglio le proposte. Perciò, speriamo che in una programmazione futura possano essere inseriti anche i giochi inclusivi”, è il commento dell'onorevole Massimiliano Panizzut, componente della Commissione parlamentare affari sociali e responsabile regionale del Dipartimento Lega Fvg per la disabilità.

“Da rilevare anche che l'assessore competente non è intervenuto in nessun modo in merito alla mozione, cosa per noi molto grave. Vorrei concludere invitando il sindaco a recarsi ad Aviano, a pochi chilometri da Budoia, dove sta nascendo un parco inclusivo, e a non trattare ogni mozione dell’opposizione come un atto di guerra nei suoi confronti, ma più semplicemente di una richiesta di collaborazione per migliorare la vita nel nostro territorio, offrendo non solo ai cittadini ma anche a chi verrà a trovarci ospitalità e inclusività”, conclude Giaretta.