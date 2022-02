‘Dopo il 31 marzo non prorogheremo lo Stato d’emergenza’

"Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo Stato d'emergenza oltre il 31 marzo". Lo ha detto il premier Mario Draghi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

"Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe. Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze" precisa il premier. "Il nostro obiettivo è riaprire tutto, al più presto".

“L’altra emergenza è di carattere economico. L’Italia è in ripresa, ma il Governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà”, ha poi detto Draghi. “Oggi la principale preoccupazione è l’aumento del prezzo dell’energia. Il Governo è intervenuto più volte per aiutare imprese e famiglie e per trovare soluzioni strutturali perché questo problema non si riproponga in futuro. Settimana scorsa abbiamo stanziato quasi 6 miliardi di euro, che si aggiungono agli altri 10 che abbiamo già impiegato a partire dallo scorso anno. Incrementiamo la produzione nazionale di energia rinnovabile, ma anche quella di gas, che potrà essere venduto a prezzi più bassi. Aiutiamo anche Regioni e Comuni a sostenere i costi dell’energia. Il gesto delle Amministrazioni che hanno simbolicamente spento le luci non è passato inosservato”.

“Ci auguriamo che, in concomitanza con la fine dello stato d’emergenza, in un momento nel quale il Covid sta dando una tregua, si possa riaprire tutto senza restrizioni. Lunedì in commissione Affari sociali la Lega ha votato una proposta di modifica per il ritorno alla normalità e l’abolizione del Green pass al 31 marzo, ma altri partiti non hanno voluto. I dati pandemici sono in netto miglioramento e, con buon senso, si deve tornare a vivere”, dichiarano i deputati del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Panizzut e Aurelia Bubisutti, componenti della commissione Affari sociali.