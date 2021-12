‘Fiume Veneto, con la Maggioranza nessun dialogo’

“L'operato di una Maggioranza si misura anche e soprattutto dalla frequenza con cui informa i cittadini e dalle sue capacità di dialogo anche con le minoranze: il Consiglio comunale è formato da consiglieri eletti che, tutti insieme, lavorano e collaborano per gestire al meglio la comunità tutta. La Giunta Canton invece - dichiarano i consiglieri di Opposizione Loris Padoani del Pd, Annalisa Parpinelli e Fabio Tonus di FiumeFutura - si distingue per i roboanti comunicati che riguardano le opere pubbliche dimenticando molto altro”.

“Tanti, troppi silenzi su sicurezza e salute pubblica. Abbiamo purtroppo già fatto notare l'assenza di iniziative e dichiarazioni a sostegno della campagna vaccinale e la differenza con gli altri comuni salta agli occhi. Il silenziamento del Consiglio comunale è sempre più evidente: niente sedute delle commissioni; istituzione di Consulte – per la Cultura e per lo Sport - che non sono mai state convocate. Una sostanziale incapacità di confrontarsi e volontà costante di sottrarsi al dialogo”.

“L'ultima prova in occasione della convocazione del Consiglio comunale del 30 dicembre quando scopriamo che è stata ‘cassata’ e, quindi, non ammessa alla discussione una richiesta legittima di spiegazioni in merito a quanto accaduto al cantiere per il bike park all'interno del percorso vita, lasciato in uno stato vergognoso dopo un evento sportivo. Secondo noi si è creato un pericoloso precedente, perché la Giunta aveva vietato l'utilizzo di quell'impianto mentre, nei fatti, così non è stato. La tutela dell'incolumità delle persone e dei beni pubblici non sono principi astratti o a corrente alternata”.

“Aver escluso dal dibattito questo argomento ci fa concludere che la Maggioranza non abbia argomenti per smentire l'accaduto e che voglia mettere il bavaglio alle opposizioni. Se il Consiglio comunale, nei fatti, lavora poco e male e le Opposizioni vengono disprezzate, con toni arroganti, quando esercitano la loro funzione istituzionale di controllo, è un danno per tutta la comunità”, conclude la nota dei consiglieri di Minoranza.