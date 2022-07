‘Gli incendi dilagano ma i Vigili del Fuoco sono sempre di meno’

“In questo periodo parecchi incendi boschivi e di sterpaglie nell’ex provincia di Udine e sul Carso goriziano-triestino, dove solo pochi giorni fa è scoppiato un incendio di bosco nella zona tra Sablici e San Giovanni di Duino, stanno mettendo a dura prova i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia”, lancia l’allarme il Conapo, il sindacato dei pompieri Fvg.

“Dopo due anni di mancato e incomprensibile rinnovo della convenzione tra Regione e Vigili del Fuoco, finalmente da poco una nuova, seppur magra, convenzione è stata firmata. Nonostante la sigla, però, tutto è incredibilmente e inspiegabilmente ancora bloccato e quindi l’intesa non è di fatto operativa. Gli incendi, però, non aspettano e continuano a divampare, creando danni gravissimi al nostro amato territorio”, prosegue la nota Conapo.

“Il nostro grido di allarme che da mesi rivolgiamo a politica e amministrazione sulla carenza di personale è stato sistematicamente ignorato e ora tutti noi ne subiamo le conseguenze”, è il commento del segretario Conapo Fvg, Damjan Nacini. “In Friuli Venezia Giulia mancano circa 200 unità di personale secondo piante organiche ormai obsolete. Se a questo dato aggiungiamo la mancanza di risorse anche in convenzione per la lotta agli incendi boschivi e il non adeguamento delle piante organiche, la situazione attuale non può che definirsi catastrofica. Ci rivolgiamo ai vertici del Corpo nazionale e del Dipartimento affinché venga programmato un piano di assunzioni necessarie a colmare le carenze e, nell’attesa, a destinare fondi straordinari per coprire il servizio di soccorso e garantire il soccorso alla popolazione”.