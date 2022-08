‘Grazie al Decreto Aiuti riattiviamo il segnale Tv nelle zone montane’

"Con il decreto Aiuti bis finanziamo con 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 l'adeguamento e la riattivazione degli impianti per garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree montane dove da qualche tempo non erano più visibili alcuni canali”, annuncia il sottosegretario alla Transizione Ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica della Lega, Vannia Gava.

“Mi ero impegnata a intervenire per sanare questa situazione, andando incontro alle esigenze soprattutto dei più anziani, raccogliendo l'invito di alcuni sindaci delle aree montane della Valcellina che erano state interessate dallo spegnimento dei canali Mediaset”.

“Con le misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva del decreto Aiuti bis acceleriamo gli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva e andiamo incontro alle richieste di chi risiede nelle aree montane o svantaggiate. Un ringraziamento particolare al ministro Giancarlo Giorgetti per avere compreso le ragioni dei cittadini e per essersi mosso con tempestività”.