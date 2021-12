‘Kronospan, garantire l’accesso agli atti del Paur’

Il comitato Abc - Ambiente Bene per le Comunità con una lettera urgente alla competente direzione regionale denuncia “il mancato rispetto delle norme sull'accesso pubblico ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali. Ieri sono state pubblicate sul sito regionale dedicato alla procedura Paur le numerose integrazioni richieste a Kronospan per valutare adeguatamente tutti gli impatti del progetto di ampliamento presentato”.

“Purtroppo, come facilmente verificabile, tutti i documenti messi a disposizione del pubblico sono unicamente in formato crittografato (firma digitale), di difficile accesso per chi non ha adeguati programmi di decrittazione. Il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale è regolato dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che, a seguito della ratifica della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ha introdotto nell'ordinamento nazionale il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle informazioni ambientali contenute in atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione”, prosegue Kronospan.

“E’ evidente che in questo caso il principio di accessibilità non è stato garantito e, considerato che le integrazioni al progetto sono indiscutibilmente sostanziali, abbiamo chiesto che tutta la documentazione sia pubblicata in formato adeguato prima che vengano avviati i termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico. Dobbiamo, inoltre, amaramente costatare che sta diventando prassi diffusa e consolidata quella di depositare integrazioni, come in questo caso, o nuove richieste di autorizzazione, più in generale, nei periodi dell'anno in cui i cittadini sono distratti dalle ferie (Natale o Ferragosto). Il sacrificio di sottrarre tempo alla famiglia e alle festività non influirà sul nostro impegno nella battaglia per la tutela dell'ambiente e della salute, ma non ci impedirà di pensare che azioni come queste difficilmente vengano fatte per caso”.