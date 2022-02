‘Maggiore attenzione ai circhi con animali’

In previsione del Consiglio comunale di Udine, durante il quale sarà discusso il ‘Regolamento per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e concessione delle aree pubbliche’, la consigliera dem Cinzia Del Torre ha depositato un ordine del giorno “per chiedere che la Giunta s’impegni a prestare particolare attenzione ai circhi con animali, per i quali il regolamento non indica nulla di specifico. Ci aspettiamo che, con la fine della pandemia, gli spettacoli viaggianti che prevedono la presenza di animali riprendano a girare, passando anche per la nostra città”.

“Purtroppo le norme di legge che tutelano i circhi, non consentono a Comuni sensibili alle esigenze degli animali d’impedire a questo tipo di spettacoli di sostare presso il proprio territorio, ma, grazie al supporto del raggruppamento Cites dell'Arma dei Carabinieri - già Corpo Forestale dello Stato - è possibile effettuare controlli specifici su animali, che spesso esotici e a rischio estinzione, richiedono specifiche competenze”, continua Del Torre.

“Chiediamo, dunque, che la Giunta prosegua nel solco tracciato dall'amministrazione precedente che, già nel 2015, aveva recepito e fatto proprie le linee guida della Commissione scientifica Cites, per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti. Fin da allora, infatti, si prevedeva che, per valutare gli spettacoli viaggianti con animali, la Commissione comunale Pubblico spettacolo fosse sempre convocata con l'aggiunta, come membro, di un referente Cites. Riteniamo estremamente importante che sia sempre alta l'attenzione verso la tutela degli animali e che i controlli siano precisi ed effettuati da persone specializzate”, conclude Del Torre.