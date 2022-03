‘Migranti, distinguere tra ucraini e rotta balcanica”

Il governatore e presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, distingue in maniera netta tra i profughi che arrivano dall'Ucraina e i migranti che attraversano la rotta balcanica e chiede al Governo attenzione per mantenere distinti i due flussi.

"Dall'Ucraina - ha detto ieri Fedriga, parlando con i giornalisti - arrivano minori di un'età che va dai 6 ai 14 anni; dalla rotta balcanica e dal Mediterraneo arrivano sedicenti 17enni che, in realtà, sono maggiorenni e non possiamo mischiare i due percorsi. Quindi dobbiamo avere la massima attenzione e cercare, ovviamente, di tutelare al massimo le persone che stanno scappando dalla guerra".

Ricordando che al momento la maggior parte dei profughi ucraini sono accolti da privati e solo in minima quota dalle strutture pubbliche, Fedriga ha ipotizzato che "se la situazione dovesse andare avanti, queste percentuali si invertiranno e dobbiamo essere pronti".

Secondo Fedriga, "il numero dei profughi provenienti dall'Ucraina è gestibile a livello nazionale, ma preoccupa la sommatoria con l'immigrazione proveniente dalla 'rotta balcanica' e dal Mediterraneo. Oltretutto - ha concluso - bisogna avere piena consapevolezza che i due percorsi devono essere ben distinti, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati".

“Ancora una volta la Regione, nella figura del suo Presidente Fedriga, fomenta la discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo”, denuncia l’Ics - Ufficio Rifugiati Onlus. “A finire nel mirino, questa volta, è chi chiede protezione, avendo avuto la sfortuna di nascere in Afghanistan, in Siria, in Iraq, in Pakistan: Paesi in cui guerra, tensioni sociali e terrorismo sono purtroppo il pane quotidiano”.

“Bisognerebbe distinguere, secondo Fedriga, i profughi provenienti dall'Ucraina da chi percorre la rotta balcanica: i due percorsi nell'accoglienza ‘devono essere ben distinti, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati’, ha dichiarato. Ma per la normativa nazionale e internazionale sono tutti richiedenti asilo o – nel caso dei cittadini ucraini – titolari di protezione temporanea, una tipologia di protezione che permette di accedere al sistema di asilo il quale resta, però, uguale per tutti. Differenze tra i richiedenti asilo ci sono, anche in termini di età e di specifiche esigenze nell'accoglienza, ma non si può negare un trattamento all'uno o all'altro in base alla regione di provenienza, poiché si avrebbe un trattamento discriminatorio”.

“Si precisa infine che i fondi per l'accoglienza in famiglia sono stati stanziati – su specifica richiesta delle associazioni che lavorano nell'accoglienza – dallo Stato, non dalla Regione”, conclude la nota Ics.

Posizioni, quelle del governatore, che hanno immediatamente sollevato polemiche. “Non è tempo per l’improvvisazione e la propaganda, ma servono azioni concrete per l’integrazione dei profughi ucraini, attraverso un’urgente revisione del Piano per l’immigrazione”, dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai.

“Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione per la quale passano i rifugiati ucraini, con oltre tremila persone che si sono fermate sul nostro territorio – continua l’esponente M5S -. Più che discutere di una nuova legge sull’immigrazione, per dare risposte in tempi brevi a queste persone serve rivedere il Piano annuale”.

“In particolare, è fondamentale attivare con urgenza gli sportelli informativi e i corsi di italiano. Se, come affermato anche dal presidente Fedriga nei giorni scorsi, l’obiettivo è l’integrazione, dando anche la possibilità a queste persone di trovare un lavoro, l’aspetto linguistico è prioritario. Tutti ci auguriamo che la guerra finisca il prima possibile e che ci sia l’opportunità per queste persone di tornare a casa al più presto – conclude il consigliere -, ma i tempi purtroppo sono incerti ed è necessario predisporre al più presto tutti gli strumenti per accogliere e integrare chi scappa dal conflitto”.