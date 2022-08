‘No a un nuovo allevamento intensivo’

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato la presentazione di osservazioni e opposizioni al Piano Attuativo Convenzionato San Francesco del Comune di Chions, finalizzato all’insediamento di un allevamento intensivo di polli e suini, ricadente in un’area limitrofa al territorio comunale fiumano. Dopo un primo tentativo di qualche anno fa, il mese scorso è stato presentato un nuovo Pac che interesserebbe un’area di 29.000 metri quadri.

“Molti cittadini fiumani – dichiara l’assessore all’urbanistica Sara Pezzutti -, residenti nella zona limitrofa a quella interessata dal progetto hanno nuovamente espresso all’Amministrazione comunale legittime preoccupazioni in merito all’eventuale insediamento del nuovo allevamento che potrebbero aumentare le già presenti emissioni olfattive e inquinanti riconducibili alle attività di allevamento, pulizia dei capannoni e al carico e al trasporto con mezzi pesanti, considerata anche la presenza nella zona di numerosi altri stabilimenti della medesima tipologia”.

“La Vas presentata, in riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale, a nostro avviso risulta mancante di un dettagliato piano di monitoraggio e controllo ambientale in quanto non vengono esplicitate le metodologie, la strumentazione, la localizzazione (zone agricole, aumento del traffico, aree abitate) delle rilevazioni invece necessarie. Abbiamo deciso – conclude Pezzutti - di inviare formalmente delle osservazioni e delle opposizioni al Comune di Chions, perché riteniamo sia doveroso, al fine di preservare il nostro territorio e la salute dei nostri cittadini, in particolare, dagli eventuali odori che si potrebbero sprigionare, porre in essere le iniziative necessarie e calare l’attenzione sull’opportunità di insediare nuovi allevamenti intensivi in un’area già pesantemente interessata da attività agroindustriali”.