‘No al progetto Riviera Nord di Lignano’

E’ stata convocata, per il 22 febbraio, dal Comune di Lignano Sabbiadoro, la conferenza dei servizi sul progetto di un nuovo complesso turistico proposto dalla società Pineta Mare Lignano Spa di Treviso.

Un progetto che trova la netta contrarietà del Comitato difesa Riviera Nord Lignano Pineta e della associazioni Movimento Difesa del cittadino, Legambiente, Italia Nostra, Wwf, Lipu e Foce del Tagliamento Odv.

“L’area d’intervento – si legge in una nota congiunta - ha una superficie di circa 1.200.000 metri quadri, dei quali 1.060.000 di proprietà di privati e 140.000 demaniali. E’ tutelata paesaggisticamente ed è stata dichiarata Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con decreto ministeriale dell’8 novembre 2013, essendo parte di Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/Cee “Habitat”, in ragione dell’elevato interesse naturalistico, racchiudendo un delicato e unico mosaico di dieci differenti habitat la cui conservazione è ritenuta prioritaria dalla Comunità europea”.

“In questo particolare momento, nel quale con la modifica dell’art. 9 della Costituzione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, è espressamente ricompresa tra i principi fondamentali della nostra Repubblica e, ai sensi dell’art. 41, lo svolgimento della iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla salute e all’ambiente, è ineluttabile priorità intervenire affinché l’area di Riviera Nord sia salvaguardata, evitando qualsiasi insediamento che ne comprometta, anche solo in parte, l’integrità e la ricchezza naturalistica”, concludono le associazioni, ribadendo la loro ferma contrarietà e netta opposizione al progetto presentato.