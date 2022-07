‘Nuovo patto sociale per il lavoro’

Oggi a Palazzo Chigi l'incontro, durato circa un'ora e mezza, tra il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri sui temi del lavoro e del welfare. Presenti anche quattro ministri, il titolare del Lavoro Andrea Orlando, quello dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, della Pa Renato Brunetta e delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.

Al termine dell’incontro, il primo ministro, assieme a Orlando e Giorgetti, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare quanto definito nel confronto con i sindacati. “Il Governo – ha detto Draghi - intende intervenire sul cuneo fiscale per i lavoratori a partire dai salari più bassi: intendiamo intervenire in maniera decisa grazie agli spazi nella finanza pubblica. Non vogliamo però che aumentino i tassi di interesse".

"Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che attraversiamo e che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo del patto è la continuazione della crescita e la protezione del potere d'acquisto per i lavoratori i pensionati e le famiglie. L'economia italiana continua a crescere ma le previsioni sono piene di rischi, prime tra tutte aumento costo della vita", ha detto ancora Draghi.

"Dobbiamo intervenire per favorire l'occupazione, per lottare contro le diseguaglianze che si aggravano e difendere salari e pensioni. Per fare questo occorre essere insieme: serve il coinvolgimento pieno del Governo con le parti sociali. Nella riunione di oggi abbiamo stabilito prima di tutto un metodo di lavoro: prevediamo incontri su una serie di temi, l'energia prima di tutto, la trasformazione di settori produttivi importanti, come automotive e acciaio, poi il Pnrr, su cui esiste un tavolo permanente ma si vuole renderlo più attivo e importante, e poi la legge di bilancio. Ma anche un tavolo sul precariato, alla luce degli ultimi dati emersi negli ultimi giorni".