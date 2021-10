‘Precenicco, il centro raccolta rifiuti cambi ubicazione’

Il gruppo consiliare di minoranza Lista per Precenicco - composto dai consiglieri Giuseppe Napoli, Daniele Zamarian, Alessandra Guidolin e Lorenzo Zanet - esprime “forti perplessità in merito al nuovo centro raccolta rifiuti che sarà realizzato a Precenicco, a pochi passi dal centro comunale e vicino a un'area residenziale di recentissima realizzazione”.

“Più volte, in Consiglio comunale, ci siamo espressi a favore dell’eventuale realizzazione di un impianto simile, ma profondamente contrari in merito all'ubicazione della struttura”, ricorda il consigliere Zanet. “La scelta urbanistica è a carico dell’Amministrazione. Un buon amministratore, vedendo delle criticità, apporterebbe modifiche al piano regolatore, qualora fosse necessario, non si appellerebbe a pianificazioni adottate 14 anni fa. In quasi otto anni di amministrazione, l'attuale primo cittadino avrebbe potuto più e più volte rivedere e modificare il piano regolatore, se non altro per rispetto di tutti quei cittadini che abitano in prossimità di quello che sarà il nuovo centro raccolta rifiuti”.

I Consiglieri dell'opposizione si chiedono “come mai in tutti questi anni, l'Amministrazione non sia riuscita a concludere un accordo con il Comune di Palazzolo dello Stella, così da poter canalizzare eventuali fondi per un ampliamento di quello che è il centro utilizzato nel comune limitrofo. Cercando un accordo con Palazzolo, si sarebbero potuti concentrare i servizi per entrambi i comuni in un'unica area, evitando di realizzare nuove opere che, a livello territoriale, risulterebbero dei perfetti doppioni. Ma a questo tipo di scelte, oramai, ci stiamo purtroppo abituando con l'attuale maggioranza”.