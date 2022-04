‘Sovranità europea e minoranze linguistiche’ è il tema della decima lezione del XXVI corso di geopolitica di Historia. L’appuntamento è per venerdì 8 aprile, dalle 17, a palazzo D’Aronco - Salone del Popolo (Municipio di Udine). Con ospiti internazionali, si affronteranno le vicende della guerra in Ucraina nella prospettiva delle minoranze linguistiche e nazionali, che sono sempre le principali vittime dei conflitti.

Il corso è organizzato nell'ambito del Master in Intelligence e Ict dell’Ateneo friulano, con il Patrocinio dell'Università di Udine, in collaborazione con Socint Fvg e Limes Club Pordenone, Udine e Venezia.

Il programma prevede, alle 17, il saluto del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e dell’eurodeputato Marco Dreosto.

Dalle 17.15, le relazioni di Vicenta Tasa Fuster dell’Università di Valencia, che parlerà di ‘Avanzamenti dell'integrazione europea e rallentamenti nella tutela delle lingue non egemoniche’, mentre Aureli Argemì del Ciemen di Barcellona affronterà ‘La sfida linguistica e la sovranità dell'Ucraina’; nella seconda parte gli interventi di Bojan Brezigar, giornalista e scrittore, su ‘Sovranità europea e minoranze linguistiche e nazionali’ e di Guglielmo Cevolin (Presidente di Historia e docente dell’Ateneo di Udine) su ‘Sovranità europea, Nazioni senza Stato e i piccoli Stati in Europa’; coordina l’assessore alla cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot.

GLI OSPITI. Il professor Aureli Argemì è fondatore e presidente emerito Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions di Barcellona, dirige la rivista Europa de les Nacions, è stato presidente della sezione catalana dell’Agenzia Europea delle lingue minoritarie, ed è membro della Rete Mondiale per i Diritti collettivi dei popoli con sede a Bruxelles.

La Professoressa Vicenta Tasa Fuster è co-direttrice della Cattedra di Diritti linguistici della Facoltà di Diritto dell’Università di Valencia, è membro dell’Accedemia Valenciana della Lingua (organismo previsto nello Statuto della Comunità Autonoma di Valencia), è curatrice del volume dedicato all’intelligenza artificiale e alle lingue non egemoniche.

Bojan Brezigar si occupa di minoranze linguistiche in Europa. Per anni attivo nelle Organizzazioni Europee delle minoranze linguistiche, delle quali è tuttora persona di riferimento, è stato per 16 anni direttore responsabile del Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia. Tra i diversi incarichi istituzionali ricoperti negli anni, quello di consigliere regionale e di gost writer del Ministro degli esteri Dimitrii Rupel della Slovenia indipendente, dal 1990 fino al 1993, durante la separazione dalla Jugoslavia.

Per partecipare in presenza al XXVI Corso di geopolitica inviare una e-mail con i propri dati (cognome, nome, indirizzo di residenza, telefono cellulare) a guglielmo.cevolin@uniud.it.

Il corso è fruibile online perché tutte le lezioni sono caricate sul canale video di Historia su youtube.