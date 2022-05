‘Sparatoria in Questura, le famiglie degli agenti non paghino le spese legali’

Alla Camera dei Deputati, Roberto Novelli è intervenuto sugli esiti del processo relativo all'uccisione, in Questura a Trieste, dei due agenti Demenego e Rotta chiedendo un intervento del Ministero per far fronte alle spese legali sostenute dalle famiglie.

“Il 4 ottobre 2019 all’interno della Questura di Trieste una mano folle e criminale uccise Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due poliziotti in servizio nel capoluogo giuliano. Dico folle perché pochi giorni fa la Corte d’Assise di Trieste ha assolto l’assassino perché non imputabile per vizio totale di mente”, spiega Novelli. “Certo, dovrà restare per trent’anni in una Rems, questa è la verità processuale a cui sono giunti i giudici, ma resta forte il sentimento d’ingiustizia e la sensazione che Rotta e Demenego siano stati uccisi due volte”.

“Ma non è questo il cuore del mio intervento: le sentenze si accettano, non si discutono. Ma si può discutere, si deve discutere sul mancato supporto alle famiglie dei due poliziotti uccisi. Il padre di una delle due vittime, in una recente intervista, ha detto di aver affrontato spese superiori ai 30mila euro, tra le parcelle agli avvocati e ai periti di parte e alle sedute di psicoterapia per rielaborare il lutto e alleviare il dolore”.

“Ecco, gli agenti Demenego e Rotta erano due servitori dello Stato caduti in servizio. Tecnicamente sono vittime del dovere. E per le vittime del dovere sopravvissute e ai loro familiari in caso di decesso è previsto un sostegno da parte del Dipartimento della Pubblica sicurezza secondo una graduatoria aggiornata al 2020 che al momento non prevede i poliziotti uccisi a Trieste. Rivolgo un appello al Ministero dell’Interno, sperando di non risultare invadente rispetto alla richiesta dei familiari: si provveda a coprire le spese legali sostenute dalle famiglie e si preveda che ciò avvenga ogni qual volta, il più raramente possibile, si ripeta un caso analogo. Celebriamo giustamente l’abnegazione e la professionalità del nostro personale in divisa, alle parole facciamo seguire i fatti”, conclude Novelli.