‘Tempi duri per le guardie giurate’

“Dopo l'ennesimo incontro è sempre più notte fonda per gli addetti della vigilanza privata, guardie particolari giurate e servizi fiduciari”, denuncia il segretario Ugl Sicurezza di Pordenone, Marco Giaretta. “Ancora nessuna intesa, anche a causa delle inconsistenti proposte economiche. Qualche settimana fa si sono incontrate le organizzazioni sindacali e quelle datoriali. E’ stata presentata la seguente proposta: per quanto riguarda il personale fiduciario (non armati) un aumento di cento euro e il superamento nell'arco di 12 mesi del livello F; per quanto riguarda le guardie particolari giurate (personale armato) un aumento 90 euro (al quarto livello) da erogare in quattro anni, con l'aggiunta di un importo una tantum di 350 euro per il quarto livello, che poi sarà riparametrato in base ai livelli”.

“Sono sette anni che il contratto nazionale di categoria è scaduto”, continua il segretario “e nessuno certamente potrà risarcire gli operatori della vigilanza privata del tempo perduto. Sinceramente le proposte sono ancora lontane e inconsistenti: un esempio? Il saldo tra assunzioni e fuoriuscite è nettamente a favore di queste ultime, che influiscono negativamente sulla continuità dei servizi, in quanto, come si dice, ‘il rischio non vale la candela’. In molti, al primo o al massimo al secondo stipendio (circa 1.000 euro al mese), si licenziano, per andare in altri settori".

"Ecco perché – conclude Giaretta – con i costi della vita che in sette anni sono aumentati e in queste ultime settimane sono letteralmente esplosi, è complicato trovare personale. Il 18 marzo ci ricorda i due anni dall'inizio della pandemia, che vede la categoria ancora impegnata al fianco di medici, infermieri e forze dell'ordine e ha purtroppo pianto anche le proprie vittime. Sarebbe opportuno che le parti datoriali mettano mano alla propria proposta, se non altro per rispetto di chi, ogni giorno, esce di casa per andare in servizio, dimostrando dignità e professionalità”.