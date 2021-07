L’estate porta con sé una ventata di ottimismo che, se non deve significare imprudenza, concede ai cittadini provati dall’esperienza della pandemia la possibilità di godere con più serenità della bella stagione.

“Consideriamo la stagione estiva come una boccata d’ossigeno sia per i cittadini sia per i lavoratori, dopo i mesi difficilissimi che abbiamo vissuto – commenta Maurizio Franz, assessore alle Attività produttive, turismo e grandi eventi del Comune di Udine -. Quello che mi conforta particolarmente è vedere di nuovo a Udine i turisti, in particolare quelli arrivati in bicicletta attraverso la ciclovia Alpe Adria, che si rivela uno strumento importante per il turismo della nostra città. È il segnale della ripartenza”.

Le iniziative per consolidare il momento positivo non mancano.

“Ci sono gli oltre 400 appuntamenti del calendario di ‘Udinestate’, dal cinema all’aperto ai concerti, dai laboratori agli incontri culturali, capaci di coinvolgere il pubblico più vario. A questi si aggiungono i fine settimana di ‘Udine sotto le stelle’, quando la città diventa uno spazio a disposizione della socialità e del divertimento sano. A sostegno delle attività produttive il Comune di Udine ha infatti concesso ai locali l’occupazione degli spazi esterni fino al 2022, gratis fino al 31 dicembre di quest’anno, per poter creare quell’atmosfera speciale che caratterizza le serate estive – sottolinea ancora Franz –. Tutto questo è stato possibile grazie al coordinamento tra amministrazione comunale, associazioni del territorio e perfino singoli soggetti. Un ‘sistema’ virtuoso che si è formato l’anno scorso che in questi mesi è stato rafforzato e che coinvolge gli eventi più importanti e quelli ‘di nicchia’, con minore affluenza ma preziosi per raggiungere quante più persone possibile”.



“Inoltre – prosegue l’assessore - per sostenere l’economia della città abbiamo anche stanziato 1,5 milioni di euro per abbattere la Tari alle attività economiche cittadine”.“A settembre – conclude Franz - ci sarà Friuli Doc, ma non solo. Già a fine luglio la città sarà animata da ‘Border Wine’, una manifestazione che mette al centro la produzione di vino biologico. Ancora più in là ci sarà l’importante appuntamento con la nuova mostra nella rinnovata Casa Cavazzini, da ottobre a marzo 2022, e, se ci saranno le condizioni, a fine novembre potrebbe ritornare l’importante Ein Prosit”.