“Ci giochiamo una sfida sulla pelle dei nostri figli”

Il Friuli deve essere più presente sia a Roma sia a Bruxelles, entrambi luoghi in cui si deciderà il suo futuro. L’eurodeputata friulana Elena Lizzi sottolinea l’importanza storica delle scelte che verranno fatte nel Recovery Plan, anche se le premesse sono tutt’altro che confortanti, visto un governo a Roma non solo in crisi, ma sordo alle istanze che provengono dal territorio.

Secondo lei la politica italiana ha capito il senso del programma Next Generation Eu?

“Me lo auguro! Anche perché significa indebitare le prossime generazioni. I fondi devono rappresentare una svolta di crescita e di ripresa, in caso contrario verrebbe compromesso il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Alla luce della crisi di governo ho purtroppo l’impressione che la politica italiana sia troppo impegnata a discutere su come spendere i fondi, piuttosto che pianificare la sostenibilità del rientro del debito. Il testo del Recovery non garantisce tempi e procedure certe, ma l’unico obiettivo è di spendere”.

I soldi del Recovery Fund hanno fatto uscire dai cassetti progetti che giacevano anche da anni: è questa la soluzione giusta per rilanciare l’economia e la società nel dopo pandemia?

“Il governo ha ascoltato i territori, le categorie economiche e le parti sociali? Date le discussioni e la crisi, parrebbe che non si ascoltino nemmeno all’interno della stessa maggioranza! A oggi sono molte le realtà a dichiararsi scontente per l’assenza di coinvolgimento. Al momento sappiamo qual è l’idea del riparto, ma mancano una strategia complessiva e la visione del futuro del Paese. Alcuni progetti potrebbero avere un senso strategico, ma in quale regia complessiva? Se lo scopo del governo è consolidare parte del debito pubblico esistente, credo che rimarrà deluso e il ministro delle Finanze lo dovrebbe sapere bene, visto che proviene da Bruxelles. La Lega è stata prudente sul sostegno finanziario centralizzato a livello europeo perché consapevole che ciò avrebbe comportato una limitazione della sovranità nelle scelte e ritardi nei tempi. Data però la situazione attuale, l’Italia non può permettersi errori, né tanto meno progetti troppo sbilanciati sulla spesa corrente. Germania e Francia presenteranno a Bruxelles un progetto di comune interesse europeo. E l’Italia ci ha pensato?”

Quali consigli può dare a Fedriga e ai suoi assessori nell’ideare e scegliere i progetti da far finanziare con il Recovery Fund?

“Il governatore Fedriga ha ben chiare le necessità economiche e sociali dell’intera regione e infatti si è attivato per tempo e rapidamente per raccogliere progetti che interessino tutte le aree del Friuli-Venezia Giulia: da Udine a Trieste, passando per Pordenone e Gorizia. Non è dato di sapere se però il Governo ascolterà le istanze delle Regioni. Finora questo non è accaduto ed è un fatto gravissimo. Per quanto riguarda il Friuli, visto il mio ruolo di coordinatore della Lega Salvini in provincia di Udine, auspico che il progetto Udine2050 sia tenuto in degna considerazione dal governo, poiché rappresenterebbe una svolta decisiva per le infrastrutture con importanti ricadute economiche per la città di Udine e per tutto il Friuli. Inoltre, è perfettamente conforme alle priorità e agli obiettivi delle politiche europee. Aggiungo che l’emergenza sanitaria ha fatto emergere la necessità di rafforzare i servizi sanitari territoriali a tutela soprattutto dei nostri anziani e delle persone fragili. Il Recovery potrebbe essere un’occasione importante per dare risposta a questa problematica, aggravata dalle scelte scellerate di tagli e austerity disposti dai governi nazionali e regionali europeisti di sinistra dopo la crisi finanziaria del 2008”.

La pandemia in politica sta favorendo nuove forme di statalismo e di centra lismo? Stiamo tornando a un’Europa dei governi e non a un’Europa dei popoli?

“Di certo abbiamo visto che nella prima fase di emergenza gli Stati hanno agito in modo unilaterale e non poteva essere diversamente, visto che l’Unione europea non è una Federazioni di Stati, ma piuttosto un ‘consorzio’. Questo fatto ripropone la sfida politica fra la difesa della sovranità nazionale e la confluenza verso gli Stati Uniti d’Europa. Non dimentichiamo che nel 2020 abbiamo visto le code ai confini e la chiusura unilaterale delle frontiere, ma anche il riconoscimento a Gorizia e Nova Gorica quale Capitale europea della cultura 2025. La strada verso l’Unione è ancora lunga, basti pensare alla scelta della Germania o di Cipro di procurarsi i vaccini al di fuori del contratto europeo o al di fuori della stessa Europa e faccio presente che la commissaria europea alla Salute è cipriota”.

Dopo un anno e mezzo a Bruxelles ha capito come funziona veramente l’Unione Europea?

“Si tratta di una macchina complessa dove probabilmente prevalgono le relazioni e i potentati economici, quali lobby e Stati, in cui molto spesso la narrazione romantica non corrisponde alla pratica quotidiana. Si tratta però di un’esperienza unica per la quale ringrazio la Lega, il governatore Fedriga e i cittadini che hanno dato fiducia al nostro progetto politico e alle nostre idee”.

Sfati dei luoghi comuni che qui in periferia abbiamo sull’Ue.

“L’elenco sarebbe troppo lungo, ma vorrei fare una riflessione sulla percezione comune che l’Unione europea è molto lontana dai cittadini, per come è stata pensata e per la narrazione romantica con cui si racconta una realtà vissuta ancora da pochi. È un’architettura sovranazionale in crisi di consensi perché fa una grande fatica a raccogliere le istanze dei territori e dei cittadini, anche se ciò che decide ricade comunque su Stati membri, enti, imprese e cittadini europei, in maniera decisiva. È quindi interesse di ognuno di noi occuparsene e considerarla tutt’altro che un’entità distante. Possiamo certamente non occuparci di Europa, ma l’Europa si occuperà comunque di noi”.

Il Friuli deve imparare a guardare più a Roma o più a Bruxelles?

“Il Friuli deve essere presente in entrambi i luoghi poiché la storia politica, soprattutto recente, ci dimostra che sono saldamente collegati l’uno con l’altro e uno non può prescindere dall’altro, pena l’esclusione. Allo stesso modo i destini e le scelte dei governi sono legati con fili sottili, ma non più invisibili, alle dinamiche europee. Salvo... Exit!”

Il suo partito ha tifato per la rielezione di Trump, cosa ha provato nel vedere l’assalto al parlamento Usa da parte dei suoi sostenitori?

“La violenza non rappresenta mai una soluzione o una risposta ai problemi, né tanto meno può essere esercitata in nome della democrazia, per questo deve essere sempre condannata con fermezza. La convivenza dei tre ‘ceppi’, quello delle coste atlantica e pacifica che guardano con distacco il resto del paese, il Sud che non ha mai conosciuto un certo benessere e il Midwest che l’ha perso forse sacrificando il proprio reddito per il primato Usa, rappresenta una sfida per il presidente eletto Biden alle prese con il malcontento delle minoranze e delle maggioranze. Chiunque sia il presidente degli Stati Uniti in carica o il partito a cui appartiene, i rapporti di amicizia e di collaborazione non dovranno mai essere messi in discussione, in nome di quel Patto Atlantico che ha scritto la storia recente del nostro Paese e che rimane comunque attuale”.