“Diamo una mano alle aziende locali e ai piccoli Comuni”

I costruttori chiedono alla Regione di dare una mano alle aziende locali evitando di invitare anche quelle di altri territori e di risolvere il problema dell’eccessivo numero distazioni appaltanti, prive spesso delle competenze necessarie per predisporre un buon bando di gara ed evitare così sgradite sorprese. Abbiamo girato le richiesta direttamente all’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti.



Assodato che gli appalti per i quali si arrivano aziende da fuori Fvg sono soprattutto quelli di importo più elevato, cosa può fare la Regione?

“Per gli appalti piccoli non ci sono problemi e le imprese del territorio sta lavorando. Nel caso degli appalti di importo elevato, invece, bisogna sottolineare che nella nostra regione operano ormai poche aziende operanti nel settore dell’edilizia e delle infrastrutture sufficientemente strutturate per gestire questo tipo di lavori. Tocca quindi per forza rivolgersi ad aziende extra regionali. Per altro, il problema riguarda le gare oltre soglia che, tuttavia, nel bilancio complessivo sono meno ricorrenti. Fatta questa doversa premessa, e ribadendo quanto sia indispensabile garantire trasparenza e rotazione, evitando qualsiasi pratica che possa far pensare a gare pilotate, è chiaro che l’ideale sarebbe tentare una strada che stia all’interno del recinto fissato dai parametri europei e nazionali e che al contempo garantisca alla Regione di sfruttare la propria autonomia autonomia”.



“Il sentiero è stretto, ma meno di quanto si immagini, nel senso che ci si può ritagliare margini di manovra predisponendo meccanismi capaci di garantire maggiore attenzione alle realtà locali pur garantendo trasparenza ed equidistanza”.“E’ un problema sul quale, come assessorato, stiamo intervenendo da tempo, nel senso di fornire un supporto concreto ai Comuni che ne fanno richiesta perché sguarniti del personale necessario o in quanto appalti di certe dimensioni si verificano raramente e dunque mancano le persone che abbiano la preparazione necessaria. Abbiamo messo a disposizione un apposito ufficio che fornisce supporto predispone il bando di gara in maniera assolutamente gratuita. Se un Comune che non ha competenze a disposizione deve fare un appalto da 500 mila euro, fa predisporre il progetto e poi passa tutto in mano al nostro ufficio. Non solo Comuni, ovviamente, ma anche altri enti che si rivolgono a noi per avere una consulenza sulla predisposizione delle gare. Capisco bene avendo fatto il sindaco in quali condizioni si trovino molti municipi privi di personale, ma abbiamo a disposizione questo strumento, che funziona bene da oltre due anni e invito caldamente a usarlo. Fino ad oggi questo ufficio ha predisposto centinaia di appalti e ha dimostrato di funzionare bene”.