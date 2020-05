'1 Maggio, siamo chiamati a una responsabilità gigantesca'

"Un 1 Maggio che ci chiama a una responsabilità gigantesca, nell'impegno e nel lavoro per far ripartire il Paese e superare questa fase drammatica". Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook del partito in occasione della Festa del Lavoro, nel corso del quale l'esponente dem ha anche letto un brano dagli "Scritti politici" di Antonio Gramsci, in cui il pensatore richiama alla "responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, nell’azione, che non ammette agnosticismi ed indifferenze di nessun genere".

Commentando il flashmob che si è tenuto oggi a Trieste con la partecipazione di un centinaio di persone, Shaurli ha aggiunto successivamente: "Ognuno di noi avrebbe voluto commemorare e celebrare il 25 Aprile e il 1 Maggio come meritano, con le opportune cerimonie e magari cortei partecipati. Le regole, il senso di responsabilità collettiva però valgono per tutti, e chi ha a cuore lo spirito di queste manifestazioni dovrebbe essere il primo a saperlo e a dare l’esempio. Non è questo il momento né delle militarizzazioni né delle provocazioni".