'160 milioni agli agricoltori colpiti da calamità naturali'

“Grazie alla Lega si va ad ampliare di 55 milioni il fondo di solidarietà nazionale che prevede un indennizzo agli agricoltori colpiti da calamità naturali. Il nostro emendamento al decreto sostegni bis, approvato in commissione Bilancio alla Camera, va ad aggiungersi ai 105 milioni già stanziati, per un aiuto complessivo di 160 milioni. Oltre all’ampliamento dei fondi, alle gelate ed alle brinate si addizionano le grandinate e si allarga il periodo di avvenuta sciagura. Già da tempo il nostro partito aveva iniziato questa battaglia anche in commissione Agricoltura. Proseguiremo su questa strada per avere ulteriori risposte concrete. L'aumento dei fondi è essenziale per un settore messo in ginocchio: danni gravi alle produzioni e persone che hanno perso o visto rovinare il raccolto, unica fonte di reddito. Serve un intervento strutturale per la difesa dei danni metereologici all’agricoltura che tenga conto dei cambiamenti climatici”.

Lo dichiarano i deputati della Lega in Commissione Agricoltura: Lorenzo Viviani, Aurelia Bubisutti, Flavio Gastaldi, Nino Germana', Guglielmo Golinelli, Marzio Liuni, Mario Lolini, Martina Loss, Franco Manzato e Leonardo Tarantino.